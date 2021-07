Stora Enso höjer virkespriserna

Vad gäller sågtimmer höjs priserna med mellan 80 och 150 kronor per kubikmeter toppmätt, beroende på geografi och trädslag. För barr- och granmassaveden höjs priset med 30 kronor per kubikmeter fast under bark och för lövmassaveden är höjningen på 25 kronor.



De nya baspriserna för massan blir därmed 305 kronor/kubikmeter fast under bark för barrmassaved, 320 kronor/m3fub för granmassaved och 300 kr/m3fub för lövmassaved.



Som skäl för prishöjningarna anger Stora Enso ett ökande behov av virke till sina industrier.ATL.nu