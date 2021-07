Stora Enso bygger massabruk i Uruguay

Investeringen uppgår till 13 miljarder svenska kronor. Den görs gemensamt med det chilenska skogsbolaget Arauco, via det gemensamma joint venturebolaget Montes del Plata.



Massabruket beräknas stå klart under första kvartalet 2013 och kommer då att ha en kapacitet på 1,3 miljoner ton per år. Råvaran som ska bearbetas vid bruket är eukalyptus som främst kommer att tas från Montes del Platas egna plantager. Företaget äger 254 000 hektar skogsmark i Uruguay. ATL.nu