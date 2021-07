Stor vinst för Södra trots nedgång

Krisen övergick i återhämtning under hösten.

- Vi gick under året från en situation med ekonomisk kris till ett läge med en mer normal lågkonjunktur. Sedan sommaren har produktionsanläggningarna gått med full kapacitet med undantag av stopp tagna i samband med planerat underhåll, säger Södras koncernchef Leif Brodén i ett pressmeddelande.



Nettoomsättningen sjönk från 16 993 miljoner kronor 2008 till 16 696 miljoner kronor 2009. Avkastningen på sysselsatt kapital sjönk från 8 till 6 procent medan soliditeten ökade från 56 till 58 procent.



Affärsområdet Södra Timber, det vill säga trävarorna, gjorde en kraftig förbättring. Rörelseresultatet steg från -24 till 119 miljoner kronor och nettoomsättningen från 3170 till 3442 miljoner kronor.



Vinsten för Södra Cell, massaindustrin, halverades. 2008 var rörelseresultatet 902 miljoner kronor mot 406 för 2009. Nettoomsättningen sjönk från 9712 till 9601 miljoner kronor.



Medlemsarealen ökade under året med 15 000 hektar till totalt 2,35 miljoner hektar. Södra Skog hanterade under 2009 totalt 16,6 miljoner kubikmeter virkesråvara fast mått under bark. Det är en minskning med 6,7 procent jämfört med 2008. Under året ökade Södra Skog leveransen av biobränsle med 20 procent till 3,7 terawattimmar, skriver Södra i pressmeddelandet.ATL.nu