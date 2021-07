Stor tro på rapsen

BOLLERUP ,ATL

Henrik Strindberg är nytillsatt vd och har visionen att 170 000 hektar av svensk åkermark ska användas till oljeväxter.

- Vi var uppe i över 100 000 hektar ifjol, sa Henrik Strindberg till de samlade uppemot 150 intresserade som hade tagit sig till Bollerups naturbruksgymnasium och arrangemanget av Södra Sveriges frö- och oljeväxtodlarförening.





Breddad marknad

Nya uppgifter

Priset avgör

Det var bra uppslutning och en positiv framtidsbild som målades upp. En breddad marknad med utökat användningsområde för rapsen inom energi och matolja.Nya dvärghybridsorter visar bra avkastning i tester och bara i år är 64 sorters raps i provning. Årets rapsskörd tros inte bli så hög som fjolårets, vare sig i Sverige eller Europa, och kan liksom krisen i Europa påverka priserna.Henrik Strindbergs vision med utökad odling är rimlig enligt Henric Brinte, vice ordförande i Södra Sveriges frö- och oljeväxtodlare.- Absolut. Vår växtföljd och sortmaterial klarar det, säger han och uppmanar odlare att satsa på raps.- Det vi har sett generellt de senaste åren är att rapsen ökat i pris och spannmålen har minskat. Det är troligt att avsättningen blir högre i och med att marknaden växer, fortsätter han men påpekar att kunskapen och tekniken måste bli bättre.Agronomen Albin Gunnarsson på Svensk Raps presenterade nya uppgifter om att så tiden har mycket större skördepåverkan än vad man tidigare har trott.- Varje dygns senare såtid sänker rapsskörden med i genomsnitt 23 kilo per hektar. Vissa sorter tappar över 50 kilo per dygn, enligt Albin Gunnarsson.De samlade fick under dagen ta del av ogräs- och etableringsfrågor, sortval inför hösten 2010, gödslingstaktik och kunde dessutom grotta ner sig i maskinteknik från Väderstad-Verken AB.En av besökarna var Jan Göransson, naturbrukslärare på Nils Holgerssongymnasiet i skånska Skurup, tillika lantbrukare med 30 hektar mark. Han har lagt om odlingen och satsar lite extra på raps inför hösten.- Personligen tror jag att rapsen ännu inte är uppe i sitt fulla pris, och marknaden ser positiv ut, säger han.För hans del spelar det ingen roll om rapsen blir bioenergi eller mat, det ena utesluter inte det andra, menar han. Priset får avgöra.De nya dvärghybriderna som presenterades kan också vara något att använda sig av framöver. Än finns de inte på marknaden, men till hösten kan de bli utsäde.Frida Jonson