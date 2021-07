Stor prisökning på potatis

I övrigt är det bara små prisförändringar i veckan som gick. Vetet är oförändrat. Sojabönorna och sojamjölet sjönk med 3 procent båda, medan sojaoljan lyckdes behålla en uppgång med 1 procent, trots ytterligare 190 000 amerikaner arbetslösa; vilket fick råoljepriset att falla i fredags.



Vete

Vi har i veckan sett säljare på från kommersiellt håll och från investerare, i synnerhet mot slutet av veckan. De kunder vi har kontakt med som normalt är köpare, har i stort sett avvaktat med köp.



USDA rapporterade i fredags att de förutspår att sådden av vete i EU-27 kommer att bli lägre än förra året. Detta på grund av de låga spannmålspriserna inom unionen och på grund av förändringar i exportmarknaderna. Den svagare dollarn gör vete från EU mindre konkurrenskraftigt i förhållande till vete från Svarta havsregionen, samtidigt som Marocko och Algeriet kommer att importera mindre på grund av större egna skördar. EU:s veteexport kommer, enligt USDA, att falla till 19 mt i den 12-månadersperiod som började i juli, från 25.4 mt året innan. De sade "I östra EU, kommer den minskade lönsamheten i spannmålssektorn att försvåra för bönder att få lån, trots utmärkta förhållanden för odling. I västra Europa är inte kredittillgången ett problem, men torrt väder har försenat sådden och sannolikt påverka övervintringen." För priset på vete är den här rapporten från USDA en positiv nyhet.



Å andra sidan har det faktiskt regnat bra i Europa de senaste dagarna, vilket skulle då ge en bra övervintring.

Nedan ser vi hur sådden av höstvete utvecklar sig i år i USA jämfört med de senaste åren, enligt USDA:s Crop Progress Reports. Vädret - och kanske ekonomin (lågt intresse pga för lågt pris?) - gör att höstsådden i år skiljer sig markant från tidigare år. På Y-axeln ser vi "procent sått" och på X-axeln rapportdatum från USDA. Om det är det blöta och kalla vädret som är orsaken, så skulle det kanske finnas möjligheter till en högre sådd, men vi på Handelsbanken är snarare av den uppfattningen, som bekant, att den dåliga ekonomin i att så på en del jordar, gör att vi tror att det kommer inte att ske någon återhämtning, ens om vädret blir mycket bättre.



Som jag skrev för en vecka sedan, när man lägger pusslet med vad som odlas var i USA kommer man till slutsatsen att det är (SRW) Chicagovete som inte sås, medan HRW har kommit i jorden som tänkt.

Spekulanterna har gett sig på att sälja igen. Enligt CFTC:s Commitment of Traders rapport över spekulanternas nettoposition, är denna på CBOT en såld netto på 36 197 kontrakt (förra veckan 33 033). Det är en förhållandevis stor försäljning.



Majs

Priset backade i veckan, trots att skörden bara tog ett steg framåt med 3 procent till 20 procent klar. Normalt så här års är 58% klart. Men det ska bli torrare väder framöver. Trots det kommer det att bli dyrt att torka mycket av skörden och kvaliteten kommer att vara sämre än normalt, så att det går åt mer än vanligt för etanoltillverkning och foder. Det är lite samma situation som för vetet - resultatet av alla faktorer som påverkar - är ännu okänt.

Nedan ser vi andelen skördad majs i USA, enligt USDA:s Crop Progress rapporter.



Majsskörden ligger ordentligt efter vad den borde göra så här års. Det är faktiskt ganska uppseendeväckande. Resultatet är sämre kvalitet, som nämnt förra veckan. Men det är klart att frågan man också ställer, är om det verkligen blir i närheten av 100 procent skördat.



Sojabönor

Januarikontraktet försökte ta sig upp, men pressades ner under 10 dollar igen. Tekniskt har vi en köpsignal, då nedåtgående trendlinje är bruten. Just nu ligger priset precis på den linjen, som från det här hållet är en stödlinje. Om priset bryter ner genom den, har vi från teknisk synvinkel en fallpotential till 9 dollar.



Exporten från USA är det full fart på. "Inspections" låg p 522 tusen ton, vilket gör att den här säsongen uppgår totalen till 863 Mbu, vilket är 55 procent mer än förra året. Kina stod för 63 procent av "inspections" och 55 procent av försäljningen. Det understryker ytterligare kraften i dietskiftet i världen. Den centrala komponenten i det, är sojabönor.

Nedan ser vi crop progress för sojabönsskörden i USA. Höstens skördearbete är katastrofalt efter, som synes.



Vädret i södra Brasilien har varit väldigt varmt den senaste veckan, men den extrema hettan i norra Brasilien har mildrats. Brasiliens Conab höjde prognosen till 62.5 - 63.5 mt. Där ligger sedan tidigare USDA (62.5) och Abiove (63.5). Sådden rapporteras från Brasilien vara 35 procent klar. Det sägs att brasilianska bönder har varit snabba på att sälja terminer på 10-dollarsnivån för att säkra sina intäkter.

Tänk om nordiska bönder kan bli lika flinka med prissäkring av sina produkter via terminsmarknaden.Torbjörn Iwarson