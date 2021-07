Stor markägare köper Fituna

Försäljningen av ett av de största godsen i Stockholmsområdet är helt klar. Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att Michael Lindblom och hans företag M & M Fastighetsförvaltning får köpa Fituna gods för 124,4 miljoner kronor.

- Självklart är vi jätteglada. Det är ett stort förtroende att vi får förvalta en kulturegendom från 1300-talet som det här är. Det känns jättespännande för oss, säger Michael Lindblom.





Många vändor

Bibehålla fastigheten

Försäljningen av Fituna har tagit många vändor under de senaste åren. Stockholms stad accepterade från början ett bud från Michael Lindblom för över ett och ett halvt år sedan.Beslutet upprörde många, inklusive arrendatorerna, eftersom hembudsrätten hade förbigåtts.Stockholms stad backade och gav arrendatorn Carl-Olovf Johansson och hans dotterson Peter Karlsson möjlighet att köpa Fituna till samma villkor som Michael Lindblom.De fick tre månader på sig att tillsammans med Nynäshamns kommun att komma in med ett bud.Men nu har alltså Stockholms stad bestämt sig för att inte acceptera deras bud utan gå tillbaks till den ursprunglige köparen Michael Lindblom.- Vi vill bibehålla fastigheten som den är och arrendatorn ska fortsätta med sin verksamhet. Vi har haft en väldigt positiv kontakt med arrendatorn hela tiden, säger Michael Lindblom.Peter Karlsson och Carl-Olovf Johansson odlar i dag spannmål och vall på cirka 225 hektar. De driver också ett travsportföretag. De är lättade att affären är över.- Det har varit en lång process. Nu känns det rätt skönt att det har kommit ett definitivt besked. Affären gick inte att genomföra som vi hade tänkt oss tillsammans med Nynäshamns kommun. Stockholms stad ansåg att det fanns oklarheter. Men nu ska vi sätta oss ned och diskutera med Lindblom. Jag är förhoppningsfull att vi ska hitta en lösning. Vi har haft en positiv kontakt hela tiden, säger Peter Karlsson.Det blir också byte i den vita herrgårdsbyggnaden. Michael Lindblom flyttar in med sin fru och Peter Karlssons morfar Carl-Olovf Johansson flyttar ut.- Det blir förändringar ibland. Det är inte hela världen. Det får vi klara av. Jag är övertygad om att vi kommer hitta en lösning, säger Peter Karlsson. Härje Rolfsson