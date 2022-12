Stor höbrist i Norrbotten efter blöt sommar

Carina Sundström driver Birka hästgård i Blåsmark utanför Piteå.

Måste sälja hästar

Brist på torrt hö

"Får inte fortsätta"

80 ton

Vid den här tiden brukar hon ha skördat 15 ton torrt hö. Men än så länge har höet uteblivit.– Om det fortsätter att vara regnigt och kallt, så kan det få katastrofala följder, säger Carina till radiokanalen.Hon kanske nu måste göra sig av med några hästar. I dag har hon sju stycken.– Jag har inte ekonomi att köpa allt foder. Det blir nog att göra något radikalt om jag inte kan bärga tillräckligt med hö i sommar. Jag håller på att trappa ner min verksamhet, men det är inte roligt att tvingas göra det på grund av foderbristen, säger hon.Hon saknar framför allt torrt hö.– Det har jämnare mikroflora jämfört med höet som finns i rundbalarna. Det höet kan göra så att det blir svårare att få hästarnas magar att fungera, säger hon.Andreas Lindkvist driver Avans Lantbruk i Hortlax utanför Piteå. Han har 20 köttdjur och höskörden är därför viktig.– Inte får det fortsätta så här under många år, för då tror jag att jag bryter ihop. Det blir tungt både ekonomiskt och psykiskt. Det är ett ständigt jagande efter bra väder och rätt tidpunkt för att slå, så det dåliga vädret får bara inte fortsätta, säger han.I fjol bärgade han runt 80 ton torrt hö i mitten av juli. Men hittills i år har inte kunnat leverera något hö alls till sina kunder i Norrbotten.Om vädret inte blir bättre i augusti kan Andreas tvingas höja priset från cirka 5 till 7 kronor per kilo.– Om jag skulle få in lite torrt hö framöver, så är höet dels grövre och innehåller mindre näringsämnen. Det är svårt att få bra kvalité, säger Andreas Lindkvist.