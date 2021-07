Stor efterfrågan på vete, majs och bomull

Den här veckan kommer USDA:s månadsvisa WASDE, så det kommer att bli ännu en volatil vecka. Vädermässigt ser våren ut att bli en kamp mellan La Nina och grödorna. Om La Nina hänger sig kvar för länge blir det väderproblem för grödorna i USA, där höstvetet redan är i mycket dåligt skick.





La Niña

Vete

Maltkorn

Raps

Sojabönor

Majs

Gris

Potatis

Gödsel

Southern Oscillation Index (SOI) har fortsatt att fluktuera, men är fortfarande mycket positiv. Den senaste noteringen (från den 28 mars) på 30-dagars glidande medelvärde ligger på +19. Ett värde som är större än +8 indikerar La Niña och ett värde mindre än -8 indikerar El Niño. Däremellan är det neutrala väderförhållanden.La Niña följer ett historiskt mönster, där den väntas avta fram till vintern på det södra halvklotet, dvs framemot juni. Ett fortsatt starkt La Nina skulle påverka odlignsvädret negativt i Kina och USA, framförallt. Det är också mycket torrt i södra Ryssland.USDA Prospective Plantings-rapporten som kom i torsdags eftermiddag var negativ för vetepriset, men eftersom majs och sojabönor var positiva drogs vetepriset med.Sådd areal var större på 58 miljoner acres än vad marknaden hade väntat sig (survey) och mycket större än förra året (53.8 miljoner acres). Även carry-out stocks var 2% större på 38.78 mt.I torsdags reviderade IGC sin globala produktionsprognos, uppåt till 649 mt och de väntar sig också en ytterligare ökning på 3.7% för 2011/12-säsongen.IGC brukar ligga lågt i absoluta tal. Skörden brukar alltså alltid bli högre än vad IGC säger.Ryska talesmän sade att exportförbudet kan behållas till slutet av oktober. USDA räknar med en rysk skörd på 84 mt, vilket är 5.5 mt mer än efterfrågan väntas bli.Priset på vete är helt klart "dyrt" i jämförelse med den historiska relationen mellan pris och utgående lager. Priset borde vara 600 cent per bushel, ungefär.Det som håller priset uppe är priset på majs. Majs ska vara billigare än vete, men på grund av bristen på majs i världen har vi ett pris på majs på 734 cent. Vete ligger på 763 cent.Vete kan helt enkelt inte falla ner till 600 cent, då substituerar man sämre majs med bättre och billigare vete i foderblandningen.Väldigt lite av världens spannmål skeppas mellan USA och Europa men ändå följer priserna i USA och Europa varandra väldigt väl. Anledningen är givetvis att de båda tävlar om att (oftast) exportera till stora köparna av spannmål i världen exempelvis Egypten, Saudi med mera. Men vad har då hänt i år?Maj terminen på matif pendlar mellan 40 och 50 euro högre per ton än sin motsvarighet på CBOT. Trots detta har franskt vete vunnit många av de stora inköps tendrarna. Har världsmarknaden slutat bry sig om pris? Nej svaret ligger i basispris och floden Mississipi.Precis som priset på vete skiljer sig något mellan norra europa och matif, pga olika regional efterfrågan och utbud i Europa samt fraktkostnader. Tittar man på termin kurvan på cbot så är den väldigt nära maximum contango, detta tyder på att det finns gott om vete i lager till skillnad på matif som är backwardated vilket i sin tur tyder på en brist ituation, i Europa.Nordamerika var den enda region som fick en riktigt bra spannmålsskörd förra året. Därför finns en väldigt stor efterfrågan från omvärlden inte bara på vete utan sojabönor, majs och bomull också. Till exempel köpte en icke namngiven köpare 1,5 miljoner ton majs från USA (de flesta gissar att det var Kina som köpte).Detta har skapat ett starkt tryck på landets infrastruktur för export. Man har helt enkelt inte tillräkligt med resurser att transportera spannmål från "mid west" staterna ut till väntande fraktfartyg i exporthamnarna tillräckligt snabbt. Mycket av denna frakt går på pråmar från städer som St. Louise Kansas city på Mississipi floden ner till New Orleans för export.Prisskillnaden mellan St Louise och New Orleans (basis priset) är nu en dollar per bushel, vilket då börjar varför prisskillnaden mellan matif och cbot. Det finns också en terminsmarknad för basis som handlas otc i USA. Om forward priserna är någon typ av mått när man kommit över denna flaskhals i exporten så lär det dröja till mitten av augusti alltså en bra bit in i nyskörd innan problemet släppt.Det finns inga specifika nyheter för maltkornsmarknaden. Tekniskt ser det fortfarande svagt ut.Rapspriset har gått upp och brutit nedåtgående motståndslinje och det betyder att den tekniska analysen inte säger någonting just nu. Varken sälj eller köp.Prospective Plantings var en halv procent lägre än väntat och det var i sin tur lägre än USDA:s tidigare prognos. Sojabönorna förlorade mark till majs och bomull.76.6 miljoner acres är en årsvis minskning med 1%. Utgående lager föll med 1.7%, där istället en ökning med 1.3% var väntat.Brasiliens skörd ligger efter med 15% jämfört med förra året, men Agroconsult estimerade å andra sidan att skörden skulle bli 72.7 mt, vilket är mer än förra året.USDA:s Corn Prospective Plantings låg 0.46% högre än väntat och nådde 92.2 miljoner acres, vilket är en ökning med 5% sedan förra året.Utgående lager kom in 2.3% lägre än väntat och ligger nu 15% lägre än förra året. I Plantings-rapporten var det inte arealen, som var det viktiga, utan utgående lager, resultatet av utbud och efterfrågan.Det fick terminskontrakten för gammal skörd att stiga "limit up" och där stannade de resten av torsdagen. Optionsmarknaden handlade terminen.Exportsiffrorna är starka och efter förra fredagens export på 1.25 mt till "unknown", vilket normalt betyder Kina, även om detta inte bekräftats än, ser det positivt ut även med tanke på exporten.Priset på majs skulle lätt skulle kunna gå från 734 cent till 800 om det blir minsta lilla problem. Ofta är man som konsument beredd att betala mycket mer pengar för att ha varan än att inte ha den, i synnerhet om man tror att det bara är för en kort tid, t ex för gammal skörd.Notera att majs inte kan bli dyrare än vete, så en uppgång i majspriset skulle automatiskt leda till en prisuppgång på vete.Lean hogs ligger på samma höga nivå, där priset vänt ner ett par gånger tidigare. Det är ett starkt motstånd. Grundtipset är att försöka agera på säljsidan - så länge priset inte handlas över 95 cent för aprilkontraktet.Köpoptioner på augustikontraktet på Eurex: Om vi utgår från terminspriset på 1.615 euro per kilo, är våra priser på köpoptioner per fredagen:Lösenpris: 1.165Köpkurs 0.065Säljkurs 0.085 euro per kiloLösenpris 1.80Köpkurs 0.015Säljkurs 0.030 euro per kilo.Potatispriserna för såväl leverans nu i april som för leverans i april nästa år, fortsätter att falla. Detta bör kunna fortsätta, då trenden är nedåtriktad.Prisnoteringen för urea och diammonium fosfat har fortsatt att gå åt olika håll. Urean fortsätter bli billigare, medan fosforn snarast har en stigande trend. Torbjörn Iwarson