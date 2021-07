Stor efterfrågan på traktorer

Det märks nu tydligt att optimismen är stor i skogen.

Inregistreringen av nya skotare fördubblades under september månad jämfört med september i fjol. Även om man tittar totalt på de tre första kvartalen är registreringen av nya skotare på en helt annan nivå jämfört med förra året. Här står de största, Valmet/Komatsu och John Deere för rejäla ökningar, medan andra tillverkare står stilla eller faktiskt till och med har minskat sin försäljning.



Även bland lantbrukstraktorerna är försäljningen stor. Under september månad registrerades över 50 procent fler nya lantbrukstraktorer än samma månad förra året.



Ökningen under september innebär också att det totalt under årets första nio månader sålts fler traktorer jämfört med samma period förra året.





Hans Dahlgren