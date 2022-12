Stor del av skörden redan såld

Lantmännen har köpt fyra gånger så mycket av den kommande skörden jämfört med samma tidpunkt förra året. Framför allt handlar det om vete och maltkorn.

Höga nivåer

Extra premie

Lägger upp strategier

– Vete är vår största gröda så det är klart att vetet är störst i terminen men maltkorn är nästan lika stort som vetet i år, säger Johan Andersson, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.Att så mycket maltkorn sålts på Lantmännens terminskontrakt i år beror på att priserna legat på relativt höga nivåer.Totalt är ungefär en fjärdedel av den volym som Lantmännen beräknar få in under skörd redan såld. Majoriteten har sålts på terminskontakt men även en mindre andel har hitintills tecknats på poolkontrakt.Nytt för i år är att Lantmännen har infört en extra premie på 3 öre per kilo på den volym som tecknas på poolkontrakt före den 31 mars.– Vi har redan börjat agera och sålt en del av poolen för att vi vill positionera oss och för att det har varit en vettig prisbild efter årsskiftet, säger Johan Andersson.Därför premieras också tidig kontraktsteckning eftersom det innebär en fördel för Lantmännen att veta ungefär hur stor poolen blir.Förra våren valde många lantbrukare att inte prissäkra trots höga prisnivåer och trots att mycket talade för att priserna skulle gå ner vilket de också gjorde. Ett aktivare säljteam från Lantmännen är en förklaring, tror Johan Andersson.– Vi jobbar nu aggressivare mot våra kunder och leverantörer. Vi har gjort bedömningen att det är bra prisnivåer i år, säger Johan Andersson.Han menar också att lantbrukare blir alltmer affärsmässiga och lägger upp strategier för sin försäljning vilket kommer till uttryck i år.Även på Svenska Foder har en väsentlig del av spannmålen som förväntas komma in i skörd prissäkrats. Liksom på Lantmännen handlar det framför allt om vete och maltkorn.De stora volymerna tecknades under december, januari och februari när priserna var lite högre.– Det tecknas fortfarande kontrakt var dag men det är inte jättevolymer längre, kommenterar Morten Hoel, spannmålschef på Svenska Foder.