Stoppa den orimliga blåtungevaccinationen

I september förra året påvisades blåtungevirus hos ett antal kor i Halland. Statens Jordbruksverk (SJV) drog på ett par dagar i gång sin hittills största bekämpningsinsats mot en epizooti­sjukdom för att hindra vidare smittspridning under hösten. Ett fåtal djur, spridda över i princip hela Götaland, visade sig emellertid vara infekterade, det vill säga utbredningsområdet var stort men fallen få. Till dags dato har cirka 70 smittade djur i 30 besättningar påvisats. Inget av dessa djur har visat några kliniska tecken på sjukdomen.



SJV har under vintern satsat 100 miljoner kronor på en vaccinationskampanj med syfte att skydda landets idisslare mot en ny BT-smitta som förväntades komma in över landet under betessäsongen 2009. Hittills i år har bara ett tiotal fall av BT-smitta rapporterats från hela EU-området, det vill säga det finns denna sommar ingen cirkulerande BT-smitta som kan utgöra ett hot mot svenska idisslare.



SJV har för avsikt att vaccinera mot BT i tre år för att utrota eventuell inhemsk smitta. Eftersom inga av våra sydliga grannländer bedömer det som möjligt att utrota smittämnet kan ny smitta när som helst blåsa in med svidknott och infektionen åter påvisas i Sverige efter det att vaccinationerna upphört 2011.



Beslutet att så snabbt som skedde dra i gång ­vaccinationerna hösten 2008 saknar stöd i känd kunskap om BT och om vaccinets effekt. De djur som vaccinerades under hösten 2008 hann aldrig utveckla något skydd mot BT innan förutsättningarna för en smittspridning upphörde, det vill säga det blev för kallt för knotten. SJV hade alltså hela vintern på sig att ta ett mer genomtänkt beslut och kanske hade man då kommit till samma slutsats som de norska veterinärmyndigheterna, att avvakta med vaccinationerna men intensifiera övervakningen.



I stället förivrade man sig och undanröjde därmed möjligheten till en effektiv övervakning då samtliga vaccinerade djur blir antikroppspositiva och inte går att skilja från dem som är naturligt immuniserade genom infektion!



Eftersom det framstår som osannolikt att BT utgör ett akut hot mot svensk animalieproduktion och smittsituationen i Europa radikalt förändrats mellan 2008 och 2009 finns i dagsläget inga rationella skäl att fortsätta den orimligt påkostade vaccinationskampanjen mot BT.



Att SJV skulle ha civilkuraget att tillstå sin felbedömning är inte troligt. I stället måste de politiker som hittills förlitat sig på SJV och dess bedömning ifrågasätta det rimliga i att satsa flera hundra miljoner kronor på en sjukdom som under nuvarande förhållanden inte utgör någon fara för svensk djurhållning. Det finns i nuläget ingen rimlig balans mellan insatta stora resurser och den lilla risken för ett BT-utbrott i Sverige, därför måste ansvariga politiker ta sitt ansvar och se till att den orimliga vaccinationskampanjen mot blåtunga stoppas.



Agneta Johnsson

ordförande Veterinärer i Sverige