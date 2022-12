Stopp för utfodring föreslås

– Vildsvinen är viktiga som jaktobjekt, men de orsakar också stora skador inom jordbruket och i trafiken, säger utredaren Håkan Larsson som på måndagen överlämnade utredningens andra delbetänkande till landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Antalet vildsvin har de senaste åren ökat explosionsartat i Sverige - från några hundra på 1980-talet till dagens stam på hundratusentals djur.Kostnaderna för jord- och skogsbruket har skjutit i höjden - liksom kostnaderna för samhället i form av allt fler trafikolyckor.Att sluta med all stödjande utfodring under vegetationsperioden skulle, enligt utredaren, vara ett sätt att reglera stammen.Däremot ska avledande utfodring med en mindre mängd foder vara tillåten, för att styra viltet bort från åkermark och vägar.Även åtling ska tillåtas, eftersom det är en jaktmetod som visat sig effektiv mot de svårjagade grisarna.De närmare detaljerna för hur olika typer av utfodring ska definieras, under vilka tider den ska ske och i vilken omfattning, ska enligt förslaget fastställas av staten.- Utredningen förslår att Naturvårdsverket eller en särskild viltmyndighet, om vi får en sådan i framtiden, ska meddela föreskrifter för hur detta ska gå till, berättar Håkan Larsson.Utredaren föreslår också att ett undantag ska göras i kameraövervakningslagen, så att kameraövervakning vid vildsvinsåtlar i fortsättningen endast ska kräva en anmälan.Förutsättningen är att övervakningen begränsas till ett mindre, tydligt markerat område, endast genomförs kvälls- och nattetid och med hjälp av någon form av integritetsskyddande teknik.- Frågan om den personliga integriteten måste lösas, säger Håkan Larsson.Utredaren föreslår samtidigt att avgiften för tillståndsprövning sänks från 3 500 kronor till 700 kronor.Detta eftersom den nuvarande avgiftsnivån anses vara "avskräckande" för den enskilde.- Vii hoppas att det skulle få positiva effekter, inte minst för bekämpningen av invasiva arter, och att en större andel av de kameror som används blir legala, säger Håkan Larsson.En SLU-undersökning visar att landets jägare under fjolåret utfodrade vilt för cirka 340 miljoner kronor - något som utredningen betecknar som både olämpligt och oetiskt."Om den naturliga produktionen inte räcker till är det uppenbart att viltförekomsten är olämpligt hög", heter det i delbetänkandet.LRF har krävt att utfodringen ska förbjudas helt och hållet, även vintertid, men så långt vill inte Håkan Larsson gå.Han ser frivillig samverkan mellan jägare, arrendatorer och markägare som den bästa vägen att gå.Om samförståndslösningar inte är möjliga ska det dock finnas möjlighet för samhället att ingripa.- Därför föreslår utredningen att länsstyrelsen som sista åtgärd ska kunna besluta om förbud eller begränsningar av utfordringen, säger Håkan Larsson.