Stopp för avskogning hotas av ökat matbehov

På lång sikt finns det inte mer mark att tillgå i jordens tempererade zoner för livsmedelsproduktion. Av det skälet ökar trycket på världens tropiska områden, bland annat Brasilien, där en stor del av tillväxten istället kommer att ske.

- Det vi hittills ha sett med sojabönsodlingar som tar sig in i Amazonas är bara toppen av isberget, sa forskaren Daniel Nepstad från Woods hole Research Center vid en presskonferens i Köpenhamn idag, måndag.



Det ökade behovet av mark drivs enligt forskarna i nuläget av två viktiga faktorer.

Dels det ökade köttätande i framförallt de bäst utvecklade u-länderna med Kina i täten. Dels behovet av sojabönor som till år 2020 kommer att öka med 100 miljoner ton, vilket ska jämföras med dagens produktion på 250 miljoner ton.



60 procent av sojabönorna tror man kommer att vara brasilianska därför att Brasilien fortfarande har stora områden som inte är uppodlade. Världens behov av soja till foder, men också mark till biobränsle, försätter Brasilien i en svår knipa eftersom man samtidigt har åtagit sig att få stopp för avskogningen som hotar Amazonas.

- Man har de mest ambitiösa programmet i världen och har lovat minska avskogningen med 80 procent till 2020, konstaterar Daniel Nepstad.



Samtidigt syns de första tecknen på att REDD nu kan fungerar i Brasilien där avskogningen har minskat från 27 000 kvadratkilometer år 2005 till bara 7000 kvadratkilometer i år. Några förklaringar är att ekonomin har påverkats av finanskrisen och att priserna på varor har gått ned.



Daiel Nepstad tror att den låga nivån kan behållas om det blir en överenskommelse i Köpenhamn som leder till att pengar förs över från den rikare världen till markägare i det här området.

På lång sikt är motsättningen mellan ökat matbehov och minskade koldioxidutsläpp en allvarlig konflikt. Men det finns en lösning och det är ökad produktion per hektar.



Om stopp för avskogning ska vinna över behovet av mer odlingsmark och betesmark krävs enligt forskarna att man gör flera saker samtidigt.

REDD kommer att lyckas där det finns kompletterande strategier för effektivisering av jordbruket. I Brasilien handlar det om den viktiga köttdjursuppfödningen.

- Det finns ungefär 160 miljoner kor på 170 miljoner hektar mark, säger Daniel Nepstad.



Enligt Daniel Nepstad räcker det med två år och lite kapital för att gå från knappt ett djur per hektar till 2 eller 3 djur per hektar.Dan Birgerson