Stölder sätter skräck i landsbygden

En mängd inbrott, maskinstölder, dieselstölder och fordonsstölder har skapat en stor oro på landsbygden. Många upplever till och med en avsaknad av polis. Suzane Christoferson som driver Facebookgruppen "Trygga vår landsbygd" bjöd därför in inrikesministern till ett krismöte.

"Folk var förbannade"

Kontrollera passagerare

Börja märka egendom

– Jag blev överraskad att han kom. De flesta politiker som vi bjudit in struntade i det. En ställde till och med in det samma dag via sms, berättar Suzane Christoferson.Deltagare på mötet var Carl Gunnar Fridolfsson, chefsåklagare i Växjö, samt polischefen Annika Stenberg för område Syd. Efter diskussionerna fick Suzane Christoferson ett personligt löfte från inrikesministern att de skulle ses igen för ett nytt möte i april.– Då ska vi gå genom vilka förändringar som gjorts. Det jag har tryckt hårdast på är att vi måste ha bättre gränsövervakning så att de som stjäl inte bara kan åka in och ut som idag. Vi är väldigt flata på det i Sverige. På andra platser skrattar de åt oss, säger hon.När ATL.nu får tag på inrikesminister Anders Ygeman berättar han att han kände av oron och ilskan på mötet.– Folk var givetvis förbannade och uppgivna. Det finns en stor ilska och oro över den brottslighet som de är utsatta för, men det fanns även en stor vilja att göra något åt saken, säger han.Anders Ygeman kom ändå med en mängd förslag på saker som kan göras fram till nästa möte i april.– Vi ska få ned svarstiden till polisens telefonnummer 114 14. Det ska även gå att styra samtalen till regionala telefonköer och på så sätt korta kötiderna, säger han.Att få bättre kontroll över vilka som åker in och ut i Sverige via färjetrafik är en annan lösning.– Vi ska se vad rederierna kan göra för att bättre kontrollera fordon som åker in och ut i landet. I dag får vi enbart passagerarlistor där namn som Knatte, Fnatte och Tjatte kan passera. Vi skulle behöva styrka identiteten bättre för personer som reser med färjetrafiken till och från Sverige.Regeringen håller även på att utreda utökad kameraövervakning för fotografering av nummerplåtar.– Särskilt över infarten via Öresundsbron. Där har vi talat om en automatiserad kameraövervakning som fotar nummerplåtar. Att man skapar ett system för nummerplåtskänning och på det viset undersöker att allt står rätt till, säger han.När det gäller stölder av maskiner, fordon eller verktyg kan flera sådana brott lösas genom att folk börjar märka sina stöldbegärliga föremål.– Polisen får in väldigt mycket stöldgods och många stöldbrott rapporteras. Ofta är det föremål som inte är märkta och som därför inte kan knytas till vare sig gärningsman eller brott. Vi vill därför att fler stöldmärker sin egendom. På det sättet ökar chansen att få en person fälld för brottet och fler ägare kanske även kan få tillbaka sina föremål, säger Anders Ygeman.Mycket av det brottsförebyggande arbetet på landsbygden sköts i dag via grannsamverkan och facebookgrupper där folk meddelar varandra om stölder i ett område.– Vi vill förstås inte att det utvecklas medborgargarden som inte följer lagen. Därför ska vi göra allt vi kan för att se till att kontakten mellan allmänheten och polisen förbättras, att folk får ett schysstare bemötande av polisen. Framförallt ska vi förbättra hanteringen av all information som ständigt kommer in till polisen via allmänheten.