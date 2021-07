Stölder för miljardbelopp drabbar svenska byggen

Under ett år stjäls saker till ett värde av minst 1,5 miljarder kronor på svenska byggarbetsplatser, visar en undersökning från Sveriges Byggindustrier. Detta trots ökad bevakning och larm.

Förr handlade det mest om att tillfället gör tjuven. Nu är kylskåp, spisar, inredning och verktyg oftast förbeställda och försvinner till en svart marknad.





Svårskyddat

Det går snabbt

Stort mörkertal

Bakom stölderna ligger en omfattande organiserad brottslighet vars arbete underlättas av att byggen är svårskyddade eftersom de är under ständig förändring och har mycket stöldbegärligt som inte går att låsa in.Det finns gott om förlorare, från den som sätter nyckeln i dörren till sitt nya hus för att upptäcka att vitvarorna och den nya kaminen är borta till snickaren och rörläggaren som lät verktygen ligga kvar över natten i ett låst hus.Michael Malmgren, säljansvarig på Myresjöhus i nordvästra Skåne, säger till Göteborgs-Posten att det går snabbt.- De skiter i larm och slår sig in och tar vad de vill ha.För polisen har stölderna låg prioritet. Om ingen tas på bar gärning har polisen inte mycket att gå på. Det som stjäls är därtill oftast omärkt och svårt att identifiera. Även om försäkringar kan lindra kan självriskerna på sikt bli förödande.På andra sidan Östersjön väntar därtill en snudd på omättlig marknad inte bara på lyxbilar utan också på handverktyg och till och med begagnade spik.Att metaller är hårdvaluta bekräftas av en snart färdig utredning i byggbranschens regi. Ett bygge är ofrånkomligen ett virrvarr av materiel och folk där en overall kan räcka som passerkort.Byggstölderna tros ha minskat genom särskilda säkerhetsprogram vilket Sune Almqvist, som är projektledare för utredningen, dock betvivlar.- Man kan anta att det finns ett stort mörkertal. Med så höga självrisker är det ofta ingen idé att polisanmäla. Jan Vainult