Stödrätter dras in efter inventering

Under 2009 har Jordbruksverket arbetat med att inventera alla block som jordbruksmarken är indelad i. Efter att blocken har justerats, har det visat sig att det inte finns så mycket jordbruksmark i Sverige att det kan motsvara alla stödrätter som tilldelats.



Av det skälet dras nu ungefär 78 000 stödrätter in hos drygt 20 000 lantbrukare. Det motsvarar knappt två och en halv procent av den jordbruksmark i Sverige som tidigare har fått stödrätter, och ungefär en fjärdedel av lantbrukarna.



- Nu är vi färdiga och kan ge besked till de lantbrukare som berörs. Inventeringen har pågått ett drygt år och nu får lantbrukarna de aktuella uppgifterna om stödrätter för sitt eget företag. Vi förstår att lantbrukarna tycker detta är krångligt, men EU-pengarna ska gå till de som uppfyller kraven, säger Cecilia Landström, chef för direktstödsenheten.



Ersättningen som hörde till de indragna stödrätterna, används i stället till att höja ersättningen på alla godkända stödrätter. För gårdsstödet som betalades ut för 2009 höjdes därför beloppet med ungefär 27 kronor per stödrätt.



De som nu blir av med stödrätter får behålla sitt tilläggsbelopp som kan finnas till vissa stödrätter utöver grundbeloppet. Tilläggsbeloppet som har hört till de indragna stödrätterna, läggs på de godkända stödrätter som lantbrukaren har. ATL.nu