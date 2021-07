Stödgrundande block krymper

Den omfattande inventering som Jordbruksverket genomfört under året visar att 70 procent av blocken i blockdatabasen har haft fel storlek. 40 procent av dem är mindre i verkligheten, 30 procent större.



För de bönder som sitter på block som visat sig vara mindre än vad som angetts i databasen kan det, som ATL tidigare skrivit, bli tal om återbetalningskrav.

- Men det är inte samma sak som att 40 procent av jordbrukarna fått för mycket stöd. Det är ju inte säkert att jordbrukarna sökt stöd för hela arealen, många har säkert mätt upp själva, säger Birgitta Ek, chef på Jordbruksverkets stödavdelning.



Hur många bönder som kommer att få återkrav och vilka summor det handlar om kan Birgitta Ek inte säga. Just nu ägnar sig all personal åt att få ut årets stöd så snabbt som möjligt.

- Handläggning av åren bakåt i tiden påbörjas efter årsskiftet. Mycket av arbetet kommer att genomföras under första kvartalet 2010, men när allt blir helt klart är omöjligt att säga innan vi ens har börjat. Sara Johansson