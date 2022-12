Stöd till skogsmaskiner efter Sala-branden

7 miljoner kronor har avsatts till ett bränslestöd för diesel till skogsmaskiner som arbetat i brandområdet i Västmanland. Det framgår av vårändringsbudgeten för 2015.

"Med detta stöd underlättar vi omhändertagandet av virke som uppkom vid den exceptionella situation som uppstod i samband med branden", säger Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i en kommentar.Stöd får lämnas med högst 3 kronor per kubikmeter virke som har upparbetats och ytterligare högst 3 kronor per kubikmeter som har terrängtransporterats till väg.Ansökan om stöd hanteras av Skogsstyrelsen och ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 november 2016.