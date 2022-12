Stöd till lanthandlare bra men inte nog

I tisdags överlämnades utredningen Service i glesbygd till landsbygdsministern. Utredarens uppdrag var att utreda hur den kommersiella servicen i glesbygden ska säkras.

Utredaren, Catharina Håkansson Boman, kom fram till att försäljning av dagligvaror och drivmedel, post- och apoteksservice samt betaltjänster utgör grundläggande kommersiell service.nav i den kommersiella servicen. Överlever butiken upprätthålls en grundläggande service, och därför förslår utredaren ett ekonomiskt stöd till glesbygdsbutiker. Högst 300 000 kronor kan utgå. Mellan 160 och 200 butiker kan komma i fråga för stödet, som totalt skulle kosta 35 miljoner kronor.I fjol utgick 50 miljoner kronor i from av de stöd som redan finns, som investeringsstöd till butiker och bensinstationer.stora pengar, och långt ifrån tillräckligt för att hålla folk från Stockholm. Urbaniseringen pågår för fullt.Frågan om mer stöd är kontroversiell, man kan ana att opinionsbildare i storstäderna tycker att mer pengar i stället ska gå till infrastruktur och bostäder i just deras städer. Det kommunala utjämningssystemet är redan omdiskuterat, till exempel. Om folk envisas med att bo glest kan de inte kräva att ha all service.Nej visst, men om folk har möjlighet att stanna kvar behöver de inte öka på trängseln i städerna.ära, men det finns mycket mer som bestämmer lands- och glesbygdens attraktionskraft. I utredningen nämns undersökningar om vad företagare tycker är viktigt. Det är bredband, fungerande mobiltelefoni, drivmedelstillgång, post, sjukvård, skola, barnomsorg och annat som är offentligt snarare än kommersiellt.och företagarpolitik skulle göra mycket mer för att stoppa utglesningen av glesbygden än ett begränsat statligt stöd. Till en början måste den rödgröna regeringen inse att dyrare bensin och diesel och vägslitageavgift inte gynnar glesbygden.Den underliga tillämpningen av strandskyddet måste också ändras. Att det byggs som mest där det borde skyddas mest medan en död hand ligger över områden där det borde byggas är ju vansinnigt.