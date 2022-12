Stjärnmäklaren om landsbygden: "Otroligt exotiskt"

Många tycker att landsbygdens frågor kommer i skymundan. Men hur skulle stjärnmäklaren Fredrik Eklund sälja svensk landsbygd och svensk livsmedelsproduktion?

Otroligt exotisk

– Jag tycker att den är det hippaste och sexigaste. Jag har bott så länge i den stinkande, störande och högljudda staden att jag inte önskar något hellre än att komma ut på landsbygden. Jag tog med mig mitt kamerateam i tv-showen en vecka till Åre i januari och filmade ett helt avsnitt för att göra lite reklam för svenska winter wonderland.Han syftar på sin realityserie, Million Dollar Listing New York, som visas i 113 länder.– När jag är här med vänner från USA försöker jag alltid få dem att se den svenska landsbygden. Den är så otroligt exotisk för folk från USA, från New York, säger Fredrik Eklund entusiastiskt.Han säljer många gods och herrgårdar och tycker att ett sätt att höja statusen för landsbygden är att locka hit utländska turister, inte minst från storstäder.– Sverige är ju hett i USA där jag bor, Sverige är ett starkt varumärke i sig. Jag fattar inte varför svenska ostar inte är en jätteindustri, men det kanske de kan bli. Den stora frågan är hur man säljer in och skapar ett behov som tidigare inte fanns för svenska produkter, säger han. Fredrik Eklund tar exemplet Fika, en kafékedja som gjort succé i New York. Dit går han själv för att dricka Gevalia, äta en semla och köpa livsmedel som han saknar från Sverige.– Det handlar ju bara om att få ut det i världen och att marknadsföra på rätt sätt. Det skulle jag jättegärna göra. Gör Fredrik Eklund ansvarig för den svenska livsmedelsexporten så kommer allt att gå bra! säger han. Läs hela intervjun med Fredrik Eklund i ATL Magasinets e-tidning!