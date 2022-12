Stigande priser på nöt

Det framgår av siffror från EU:s kommitté för nötkött.

Över femårssnittet

Fler djur slaktades

Stor Sydamerikaimport

Avräkningspriserna för samtliga fyra kategorier ligger över det femåriga genomsnittet 2008-2012.Det genomsnittliga priset för ungtjurar vecka 6 var oförändrat jämfört med motsvarande vecka 2014.Motsvarande siffra för stutar var +6 procent, kor -4 procent och kvigor 1 procent.Slakten, räknat i ton, ökade med 0,2 procent under perioden januari-november jämfört med motsvarande period 2013.Slakten av kvigor, kor och stutar ökade medan övriga kategorier minskade.EU:s export ökade under fjolåret med 24 procent jämfört med 2013.Ryssland och Hongkong ökar mest och tog han om 29 procent av exporten.Importen från Uruguay och Argentina minskade mest medan importen från Australien ökade.70 procent av importen kom från Brasilien, Uruguay och Argentina.Nettoexporten under 2014 var 230 700 ton.