Stigande mjölkpriser och rusande matvaror

Rapporten kommer som vanligt klockan 18.

Gynnsamma utsikter

Odlingsväder

Äntligen blötare

Vete

Stark efterfrågan

Flaggar för kontrakt

Olämpligt kontrakt

Majs

Sojabönor

Mår dåligt

Raps

Potatis

Gris

Mjölk

Smör steg mest

FN-organet FAO:s index över globala matpriser föll till sin lägsta nivå på fem år i veckan. FAO:s index baseras på 73 matpriser och är alltså lite bredare än vad man kan läsa om här.FAO sade betecknar utsikterna för resten av 2015 som gynnsamma, med större areal i Nordamerika och i Asien, som kompenserar nedgångar i väntad skörd i Ryssland och Kina.I Ryssland rusar dock matpriserna, särskilt på de varor som Medvedev bestämt att man inte ska importera, som mejeriprodukter, kött och fisk.Ryssland har också ett allvarligt problem med afrikansk svinpest. Förra året avlivades 250 000 grisar i landet i syfte att bekämpa epidemin.Skörden av spannmål ser ut att slå helt fel i år pga massiv utvintring.Vädret präglas av El Ninoförhållanden, vilket märks tydligast med fortsatt stor nederbörd längs kusten i Peru och Chile.I Mellanamerika regnar det ordentligt. Nästan hela Mexiko får upp till sex gånger normal nederbörd de kommande två veckorna, liksom andra länder som El Salvador och Panama.Southern Oscillation Index sjönk något ytterligare i veckan (ju lägre värde desto mer av El Ninokaraktär på klimatet).Temperaturen i Europa väntas bli normal, men några grader varmare än normalt i Sverige, Finland och Baltikum.Nederbörden de kommande två veckorna blir kraftigt under det normala i Frankrike, England, Benelux, Italien och Spanien, men mer än normal i Sverige, Finland, mellersta Norge, Baltikum och Polen.I den östra halvan av USA väntas temperaturen bli uppemot tio grader kallare än normalt, medan västra USA, från Kalifornien fram till New Mexico och Colorado, blir upp till sex grader varmare än normalt. Sydöstra USA och Södern blir torrare än normalt.I Brasilien har nederbördsprognosen äntligen slagit om till blötare. Det väntas regna mer än normalt i hela centrala och södra Brasilien.Australien som förra veckan hade en helt torr prognos, väntas nu få lite mer regn i sydöstra delen av kontinenten. Indien är om möjligt ännu torrare än förra veckan. Kina, som varit väldigt torrt, väntas nu få mer nederbörd, på en del ställen upp till 6 gånger så mycket som normalt.Chicagovetet (december) fick stöd på 524,75 cent den 3 februari och vände upp för att i fredags stänga på 550,75 cent.Stödnivån på 524,75 cent är exakt samma pris som nedgången till slutet av september slutade på innan priset rekylerade upp till 670 cent i slutet av december. Uppgången i veckan var 4 procent.Mot slutet av veckan hade rekylen förlorat mycket kraft och det brukar inte vara ett gott tecken.I Paris var priset oförändrat på veckan för decemberkontraktet. De korta kontrakten gick upp med 1 procent, vilket innebär att det återigen är backwardation i Matifs terminskurva.Decemberkontraktet har just nu stöd vid 185 euro per ton och pendlade i veckan mellan strax under 185 euro och 189 euro. Priset stängde på 186,75 euro per ton.Återkomsten för backwardation hänger ihop med att det varit en stark efterfrågan på europeiskt och framförallt franskt vete i veckan. GASC köpte i tisdags 300 kt vete, varav 120 kt franskt och 180 kt rumänskt till ett genomsnittligt pris på 236,25 dollar C&F.EU utfärdade exportlicenser på 1,7 miljoner ton i veckan som slutade 3 februari. EU har nu gett licenser på 18,4 mt, upp från 16,7 mt förra veckan.Den ryska jordbruksministern Pjotr Tjekmariov sade enligt Interfax att den ryska spannmålsskörden kan bli så låg som 68 mt i år.Om det stämmer, blir det ingen export alls från Ryssland och det exportembargo som infördes på juldagen kommer, får man förmoda, att förlängas när det går ut i augusti.Frågan är om spannmålen ens räcker för att öka den inhemska produktionen av kött, som behövs för att kompensera bortfallet från importembargot av dessa livsmedel.Konditionen på amerikanskt höstvete sjönk under januari i Kansas och Oklahoma.I den senaste rapporten från USDA/NASS i Topeka i Kansas var 46 procent i good/excellent condition, varav bara 4 procent i excellent. För en månad sedan var 48 procent i good/excellent condition.Stats Canada rapporterade i onsdags att lagren av vete den sista december uppgick till 24,82 mt. Marknaden hade förväntat sig 25 mt, så lagren var lite lägre, om än nästan obetydligt.Euronext (Matif) har svarat på den massiva kritiken mot att terminskontraktet på "milling wheat" i praktiken förvandlades till "feed wheat" i höstas.De har i en flaggat att de kommer att introducera ett nytt "premium wheat no 3- kontrakt som börjar handlas redan i mars.Det skiljer sig från det befintliga kontraktet på två punkter. För det första har det ett falltalskrav på minst 220 sekunder och för det andra har det fler leveranspunkter - förutom Rouen även Dunkerque, Nantes och Bordeaux.Alla är exporthamnar, så även detta terminskontrakt kommer att handla i backwardation oftare än i contango. Därmed är det ett olämpligt kontrakt för lantbrukare som vill ha bättre betalt för skörden att använda för prissäkring.Alla lantbrukare som vill ha bättre betalt för skörden ska använda Chicagokontraktet, där terminerna pratiskt taget alltid handlas till en premie över spotpriset.Priset på majs (december) steg med 4 procent i Chicago och tog därmed igen den lika stora nedgång som ägde rum veckan innan. Tekniskt ser det dock ut som om uppgången är över, men liksom för vegetabilisk olja beror det på om råoljepriset fortsätter upp efter veckans ganska kraftiga prisuppgång.Sojabönorna (december) sjönk initial under 950 cent, men stängde på 960 cent per bushel i fredags, och steg med 2 procent på veckan.Terminerna på sojamjöl var oförändrade även den här veckan. Uppgången i sojakomplexet förklaras av en stark uppgång i priset på sojaolja, +5 procent för decemberkontraktet och +6 procent för de kortare kontrakten.Agroconsults crop tour genom sojadistrikten i Goiás, som står för 10 procent av Brasiliens produktion som fjärde största producent/delstat, visar att torkan påverkat mer än marknaden förväntat sig.Hektarskörden i Goiás rapporteras vara 25-30 procent lägre än den skulle vara och det berättas att det är den sämsta situationen på 16 år - trots förra årets svåra torka i januari och februari.Brasiliens ekonomi mår inte alls bra, då de stora exportvarorna järnmalm och råolja (som i vart fall i förhoppningen skulle bli en stor inkomstkälla) tappat kraftigt i pris och statens budget urholkats genom den politik som förs, och korruption.Detta gör att krediter är svårare att få, berättas det, vilket innebär att jordbrukare väntas använda mindre gödsel nästa år. Produktionen av sojabönor i Goiás väntas bli lägre än förra årets 9 mt.Bortfallet i Goiás väntas dock kompenseras av högre produktion i Rio Grande do Sul och Paraná, de mer sydligt belägna delstaterna som fått mer regn. Goiás är ganska välbevakat, eftersom huvudstaden Brasilia ligger insprängd i delstaten.Novemberkontraktet steg med 1 procent i veckan, med stöd av rapsoljan, som steg med 2 procent i den mycket tunna handel som trots allt finns i de nya kontrakten på rapsmjöl och rapsolja.Rapsmjölet handlas med contango, men terminskurvan för rapsolja är helt platt.Novemberterminen fortsatte stiga från botten på 340 euro för två veckor sedan och nådde 353 euro som högst innan priset föll tillbaka i fredags och stängde på 350,75 euro. Kraften i uppgången avtog alltså mot slutet av veckan och det brukar inte båda gott inför den nya veckan.Stats Canada rapporterade i onsdags att lagren av canola uppgick till 11,1 mt den sista december. Det var 1,3 mt lägre än förra året, vilket förklaras av den lägre skörden, men eftersom förväntningarna låg på 10,7 mt, fick rapporten priset på canolaterminer att falla.Råoljepriset steg under veckan ganska kraftigt (i procent) från under 50 dollar till 57,80 dollar per fat.Frågan är om den rekylen är över eller om priset kommer att fortsätta upp till 70 dollar per fat. Dit råoljan går, dit går även de vegetabiliska oljorna. De faktorer som på kort sikt styr råoljemarknaden styr alltså även priset på den här maten.April-terminen på potatis sjönk i fredags tillbaka till 5 euro per 100 kilo, en nedgång från 5,10 sedan förra veckan. Priset för leverans nästa år, var uppe på 14 euro, men föll sedan tillbaka till samma nivå som förra veckan, 13,80 euro, motsvarande 2,55 kronor per kilo.I veckan hände det. Den genomsnittliga amerikanen, i hamburgarens hemland, äter nu mer fläskkött än nötkött. Det är en väsentlig prisskillnad mellan de två och det påverkar förmodligen.Medan terminspriset på Live Cattle ger ett pris på 28,9 kronor per kilo kan man få Lean Hogs för 11,80 krono per kilo. Lean Hogs föll med 4-5 procent i veckan, medan Live Cattle var oförändrad i pris.Återigen bevisas det att priset styr konsumtionen, även om det sker i utdragna trender pga långsam förändring av vanor.Det tyska terminskontraktet på gris steg med 1 procent till 1,38 euro per kilo (13,12 kronor per kilo).Öppen balans har successivt ökat till nio kontrakt. Frågan är om EEX kommer att behålla kontraktet när de tar över handeln från EUREX i maj. Ju fler som handlar kontraktet fram till dess, desto större är chansen. Det vore synd om marknaden försvann från Europa.Global Dairy Tradeauktionen i tisdags den 3 februari bekräftade återigen uppgången i terminerna på Eurex som jag skrev om förra veckan.Genomsnittligt prisindex steg med 9,4 procent. Största uppgången noterades för WMP (+19,2 procent). Smör steg med 6,1 procent och SMP med 6,7 procent.Cheddar föll dock med 11,1 procent och var den kategori som föll mest i pris.Det var inte förvånande att uppgången blev så stor, eftersom uppgången på Eurex veckan innan varit så stark.Då hade SMP-terminen stigit med 15 procent och smörterminen med 5 procent.Uppgången på Eurex fortsatte den här veckan, med en uppgång i februarikontraktet och mars kontraktet på SMP med 2 procent.De längre kontrakten steg dock väsentligt mycket mer, juni och julis kontrakt med +18 procent.Även terminerna på smör steg som mest för dessa månader, med 10 procent. Liksom för SMP steg de kortare kontrakten med 2 procent.I både SMP och smör ägde prisuppgången rum från och med april-leverans.Om vi beräknar ett värde på mjölkråvaran utifrån SMP och smör, får vi ett pris på 3,55 kronor per kilo för februariterminen och 3,63 kronor per kilo för juni och juli. Det är en prisnivå som bara är 8-10 procent lägre än den var för ett år sedan.Även på andra sidan Atlanten fortsatte prisuppgången efter förra veckans +7 procent med ytterligare +3-5 procent för sommarens kontrakt.Mars och april var oförändrade till något lägre, faktiskt.