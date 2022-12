Stigande grispris - från låg nivå

Vecka sex låg det genomsnittliga avräkningspriset på cirka 133 euro (1 268 kronor) per 100 kilo.

Kan bli mer press

Under femårssnittet

Även priset på smågrisar har stigit och uppgick i vecka sex till cirka38 euro (362 kronor) styck, enligt siffror från EU:s kommitté för griskött.Kommissionen tycker att det är positivt att priserna stiger, men noterar samtidigt att det är från en låg nivå.Stora överskott på marknaden och kan leda till ytterligare prispress.Marginalen mellan foderkostnad och pris på slaktsvin låg i januari strax under genomsnittet för perioden 2009-2013 på 50 euro per 100 kilo.Under fjolåret ökade importen till EU med drygt 4 procent jämfört med 2013.Ungefär hälften av importen kommer från Schweiz.Exporten från EU, av vilken hälften går till Kina, Hongkong och Japan, minskade samtidigt med 5 procent.Nettoexporten uppgick under 2014 till 2 903 600 ton.