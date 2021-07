USA:s jordbruksdepartement USDA släppte sin novemberrapport för världens konsumtion och produktion på tisdagen.



Regnet i augusti var inte tillräckligt för att klara den förväntade avkastningen på sojabönor som därmed sänktes i USA.

Priset på sojabönor på Chicagobörsen slutade på plus på tisdagen.



Även terminskontrakten på raps på börsen i Paris steg till nya pristoppar för året för både denna och nästkommande skörd.



Priset för rapsfrö på augustikontraktet 2011 stängde på 411 euro per ton (cirka 383 kr/dt) på tisdagen. Prognosen för det utgående lagret av sojabönor i USA minskade med 30 procent jämfört med i oktober framför allt beroende på en växande export till Kina.



Sammantaget innebär det stigande foderpriser för animalieproducenter skriver Bloomberg på webben.



För majs sänktes förväntningarna på skörden också något. De utgående lagren för majs i USA är 827 miljoner buschels vilket är något under marknadens förväntningar och kan ge stöd åt priset skriver Torbjörn Iwarson på Handelsbanken.



Nedskrivningarna av vetelager i världen var inte tillräckligt stora i novemberrapporten för att ge ytterligare en prisuppgång på vete, menar han. Malin Eborn