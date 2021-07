Stigande dieselpriser slår mot bönder

Dieselpriset har stigit under årets första månader och ligger nu nära 17 kronor per liter. Det är än så länge inte lika högt som rekordpriset i oktober 2018 men det ligger drygt än krona högre än vid samma tid förra året. Då kostade dieseln 15,81 kronor per liter medan den i dag kostar 16,84 kronor per liter.