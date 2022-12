Sten rest till Gudruns minne

Unnaryd var en av de platser som drabbades hårt av stormen Gudruns framfart i början av januari 2005.

Inför tioårsdagen har Unnaryds LRF valt att resa en minnessten för att uppmärksamma årsdagen.- Det är inte bara ett minne från 2005, utan även ett avstamp för framtiden. Träden som planterades är nu 3 till 5 meter höga och om ett antal år är planteringarna förhoppningsvis ståtlig och välmående skog, berättar skogsägaren Göte Carlsson som är sekreterare i Unnaryds LRF-avdelning.Journalisten Ola Hemström tog en bild på just Järanäs vägskäl strax efter stormen Gudrun där omkullvälta träd och tillknycklade vägskyltar skymtade mellan vältorna. Bilden hamnade senare hamnade på omslaget på boken Stormen som Hemström skrev.Göte Carlsson har 123 hektar skog och drabbades likväl som andra skogsägare i området. På Gudrun-dagen åkte han ut för att hjälpa en granne som fastnat mellan vindfällor. Men trots idogt sågande blev de i stället själva fast.- Det hjälpte inte att såga. Träden bara föll, så vi ställde bilarna på en nyplantering där träden inte kunna skada och turades om att hålla i gång bilarna under natten, berättar Göte Carlsson.De fick kontakt med sina respektive, men sedan bröts kontakten. När de väl kom från planteringen var det inte via bil – utan de gick till fots. Alla inblandade klarade sig och Göte Carlsson minns tillbaka till stödgruppen som bildades efter stormen och där han var ansvarig.- Man blev ett sånt gäng med samhörighet, minns Göte Carlsson.Minnesstenen som nu rests väger 2 ton och har varit ett gammalt brofäste över en bäck på Johan Karlssons fastighet. Samma fastighet som stenen nu har återbördats till i ny skepnad.Stenen kommer att avtäckas den 8 januari när årsdagen uppmärksammas av LRF-avdelningen. Missa inte ATL:s stora satsning på stormen Gudrun. Håll utkik på ATL.nu i mellandagarna! Vi letar just nu efter era minnen från stormen! Mejla oss på webbredaktion@atl.nu så publicerar vi dem i samband med årsdagen.