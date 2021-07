Statskog köper skogsbolag av Orkla

Enligt ett pressmeddelande från Orkla får företaget 1725 miljoner norska kronor för bolagen Borregaard Skoger AS, AS Børresen och Borregaard Vafos AS.

Försäljningen omfattar 110 000 hektar, varav 75 000 produktiv skog.

Försäljningen måste godkännas av Stortinget och norska konkurrensmyndigheten.ATL.nu