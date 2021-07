Statistiken ljuger om importen

Fram till och med juli månad hade Sverige importerat 32 699 ton tomater från Nederländerna. Statistik från Productschap Tuinbow berättar dock att Holland bara exporterat 27 307 ton till Sverige under samma period.



En titt bakåt i tiden visar samma fenomen, någonstans på vägen mellan Holland och Sverige växer exporten. Förra året exporterade Holland 39 465 ton tomater, 6 928 ton gurka och 16 306 ton paprika. Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, importerade Sverige 58 440 ton tomater, 9 418 ton gurka och 21 272 ton paprika.



Maria Adolfsson på SCB, har en förklaring till differensen.

- Det är Rotterdameffekten, konstaterar hon enkelt.

En besvärlig handelseffekt som diskuteras på EU-nivå och gäller alla varor. Effekten gör att handelsstatistiken får tas med en nypa salt.



De felande tomaterna tillkommer i Rotterdam, som har världens näst största hamn efter Shanghai. Här lastas många båtar om. De tomater som kommer från tredje land, utanför EU, identifieras plötsligt efter avsändarlandet när de skickas vidare. Tomater från till exempel Kanarieöarna, som ligger utanför EU:s tullregler, blir därför holländska i statistiken när de rullar in i Skandinavien på lastbil.



Den som litar på statistiken och tycker att det är bra att de importerade tomaterna bara transporterats från Holland blir därmed präktigt lurad.

- Det är ett ganska stort problem det där, svårt att få bukt med. Holland blir avsändningsland, även om tomaterna kan komma varifrån som helst. Det är företagens avtal med rederier som styr, säger Maria Adolfsson.



Hur bra är det med fel i statistiken?

- För all statistik gäller att man måste gå in under ytan och se vad det egentligen är. Man får vara ifrågasättande själv. Sedan är det upp till butikerna att skriva rätt ursprungsland.



För de svenska tomatodlarna spelar statistikfelet ingen större roll. Ted Stenshed, vd på Sydgrönt, reagerar däremot på klimataspekten.

- Det är inte bra med importen från Holland men import från Spanien är ett ännu sämre alternativ, miljömässigt sett.

Marianne Persson