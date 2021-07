Staten öppnar för stöd till grisbönder

- Jag har precis satt i gång ett arbete på departementet för att se om det är möjligt att ersätta för det höga djurskydd som vi har i Sverige, avslöjar Eskil Erlandsson för ATL.



Bland annat handlar det om att se ifall pengar från landsbygdsprogrammet kan användas till att stödja den krisdrabbade svenska grisuppfödningen.





När är arbetet på departementet klart?

Går det att införa ett nationellt stöd med tanke på

att vi är en del av EU?

Vore inte en djurskyddsersättning en återgång till nationell stödpolitik?

Går inte ihop

Försvinner snabbt

- Jag kan inte svara på det. Men situationen för Sveriges grisbönder är synnerligen allvarlig och det var därför vi satte i gång processen omedelbart när propåerna kom in för några veckor sedan.- Det är bland annat det vi tittar på.- Jag vill understödja det höga svenska djurskyddet som vi har.EU-kommissionens beslut att tillåta privat lagring där stora berg av griskött fryses in för att kortsiktigt stödja grisnäringen är att skjuta problemet framför sig, anser landsbygdsministern.- Det är som alla interventioner, som att kissa på sig.Enligt Sveriges Grisföretagare kostar det 3,80 kronor mer per kilo att föda upp en gris i Sverige jämfört med i Tyskland. Jämfört med den genomsnittliga produktionskostnaden i EU är det 2,70 kronor dyrare i Sverige. Samtidigt har betalningen till bönderna sjunkit med 20 procent eller över 2 kronor sedan årsskiftet.- Bara i januari slutade hundra grisföretagare. Det är ingen kris längre, det är en regelrätt avveckling, säger Sveriges Grisföretagares ordförande Annika Bergman.Om bönderna inte får ekonomisk ersättning för det höga djurskyddet räknar organisationen med att en halv miljon svenska grisar försvinner i år. Om fyra, fem år finns bara hälften kvar.Riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) berättar att hon i förra veckan fick samtal från tiotalet grisuppfödare som berättade att deras ekonomi är körd i botten.Men hon är inte beredd att skattesubventionera svensk grisproduktion.- Jag är tydlig med en sak: Sverige ska inte och kan inte agera på egen hand. Det här är en EU-gemensam fråga, säger hon. Jan Olsson