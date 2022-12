Startade insamling när familjen drabbades av brand

Efter att ha ägnat ett år och ett oräkneligt antal arbetstimmar åt sitt nya stall för tjurkalvar höll Jonas Kervén och en kompis måndagen den 17 augusti på med de allra sista detaljerna.

Tog sig direkt

"Lite knäckande"

Självrisk på 30 procent

Jonas var uppe på taket med sin vinkelslip och kapade skenor till skjutportarna.Plötsligt slog eldslågor upp. En gnista hade på något osannolikt sätt åkt under taket och antänt de 4–5 halmbalar som låg kvar under taket.– Jag stod i traktorskopan och jobbade och det tog sig direkt. Jag ropade på kompisen som backade undan traktorn och sänkte skopan. Ändå hann jag bli svedd i armen av elden, berättar Jonas Kervén.De försökte med gårdens vattenslangar åtminstone hålla nere de nya brandhärdar som uppstod när elden hoppade. Det dröjde ungefär 20 minuter innan brandkåren från Arvika var framme och kunde börja släcka. Deltidskåren från Edane, som hade närmast att åka, körde fel och kom senare.– Det är lite knäckande, förstås. Samtidigt hade jag tur på så vis att det inte fanns några djur inne och att det inte blev totalförstört. Men bygget blir dyrare och blir inte klart förrän i mitten av oktober, säger Jonas Kervén.Som nystartad köttdjursuppfödare i värmländska Brunskog har Jonas verksamhet blivit ett lyft för hela bygden. Marker som tidigare växt igen blir nu betade och brukade igen. Efter att ha funderat några dagar bestämde sig grannen Lennart Larsson för att starta en insamling för att hjälpa Jonas med självrisken.Eftersom branden var självförvållad hamnar självrisken på 30 procent. Återställandet beräknas gå på minst en halv miljon kronor så Jonas och hans sambo Sandra räknar med att behöva betala någonstans 150 000–200 000 kronor.– Man tror knappt att det finns så fina människor. De visar verkligen att de vill ha oss kvar här och uppskattar det vi gör. Lennart har sagt att han ser det som en investering i sin boendemiljö, säger Jonas Kervén.Efter en och en halv vecka hade 20 000 kronor flutit in på kontot. Insamlingen ska pågå tills årsskiftet då den redovisas.– Nu har vi fått bra draghjälp av media. Varje krona är värdefull och insamlingen är helt anonym. Ingen ska känna sig tvingad att ge och Jonas och Sandra ska inte behöva känna att de står i tacksamhetsskuld till någon, säger Lennart Larsson.