Start för statliga garantier till mjölkbönder

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht avbryter sin semester för att tala med ATL om mjölkkrisen. Frågan engagerar honom uppenbart, och han gör bedömningen att situationen för mjölkproducenterna förvärrats under sommaren.

Inga snabba insatser

500 miljoner

Exportsatsning

Inte bara svenskt fenomen

Svensk råvara

– Krisen tilltar, i och med att avräkningspriserna sjunker, även globalt, konstaterar statsrådet.Men några snabba insatser från politiskt håll kan mjölkproducenterna inte vänta sig. Jordbruksverket har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att tidigarelägga utbetalningarna av gårdsstöd och ersättningar från landsbygdsprogrammet.– Under juli har folk kallats in på verket för att jobba med de här frågorna. Alla stenar ska vi vända på, säger Sven-Erik Bucht.Tidigare stödutbetalningar löser dock inte den akuta situationen. Blir det sådana är det ändå först en bit in på hösten. Då ska också de statliga kreditgarantier som utlovades i vårbudgeten komma. Det finns 500 miljoner kronor för mjölkproducenter som nyligen investerat för att väsentligt öka sin produktion. Under våren och sommaren har formerna för garantierna utretts.– De ska kunna träda i kraft i månadsskiftet september, oktober.I övrigt hänvisar landsbygdsministern till redan kända åtgärder, som metanreduceringsstödet och exportsatsningar, och ersättningar inom gårds- och landsbygdsstöd.– Det är möjligt att det inte kommer att räcka till. Men man måste komma ihåg, det här är en global mjölkkrisen som drabbat samtliga EU-länder. Vi måste titta på vilka åtgärder vi kan göra gemensamt. Om ett land sätter in åtgärder flyttar man problemet till nästa land.Att krisen inte är ett svenskt fenomen bekräftas av att EU:s jordbruksministrar håller ett extrainsatt rådsmöte den sjunde september för att diskutera de sjunkande jordbrukspriserna. Sven-Erik Bucht vill inte säga om han planerar att presentera några svenska förslag på gemensamma åtgärder.– Jag kommer säkert föra en diskussion kring olika förslag, men jag vill inte gå in på dem i dag.Efter att den första telefonintervjun avslutats ringer landsbygdsministern upp igen. Sven-Erik Bucht vill understryka hur viktigt det är att svenska konsumenter gör medvetna val, det är enligt honom det snabbaste sättet att vända utvecklingen för svenska mjölkproducenter. Egna granskningar i mejerihyllan har avslöjat för honom att det han tror är svensk råvara inte alltid är det.– Det är väldigt viktigt hur vi konsumenter beter oss i en så här svår situation som det är i dag.