Starkt fjäde kvartal för Ica

"Våra olika segment har utvecklats i god takt och levererat bra resultat", konstaterar Ica-gruppens vd Per Strömberg i delårsrapporten.

Ökad omsättning

EMV ökar

Koncernen redovisar en vinst före skatt på 951 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2014.Det kan jämföras med en vinst på 601 miljoner kronor motsvarande period 2013.Omsättningen uppgick till 23 180 miljoner kronor, jämfört med 21 820 miljoner kronor ett år tidigare.Rörelseresultatet landade på 1 065 (753) miljoner kronor.Ica Sverige redovisar en nettoomsättning på 18 696 (17 602) miljoner kronor och ett rörelseresultat om 816 (819) miljoner kronor."Kolonial- och färskvaror visade de största värdemässiga ökningarna. Därtill hade Cura apoteket en hög försäljningstillväxt", konstaterar bolaget i rapporten.Andelen egna märkesvaror utgjorde 22,7 (21,5) procent av butiksförsäljningen under helåret.Ökningen förklaras främst av en högre andel EMV inom färskvaror samt frukt och grönt.Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 9,50 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 8 kronor per aktie.