Starkt avslut lyfte Sveaskogs resultat

Kraftfulla besparingar under fjolåret bidrar också till företagets resultat. Nettoomsättning var drygt 6 miljarder kronor.



Bokslutsrapporten visar att Sveaskog gjorde ett starkt avslut med ökad försäljning under fjärde kvartalet. Efterfrågan på skogsråvara var god och priserna stigande. Nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 1 653 miljoner kronor (1 735).

Nettoomsättningen för hela året uppgick till 6 034 miljoner kronor (7 240).



Koncernchefen Gunnar Olofsson säger i en kommentar att resultatförbättringen under tredje kvartalet förstärktes ytterligare under det fjärde, från 184 miljoner kronor till 334 miljoner kronor. För helåret 2009 förbättrades det operativa rörelseresultatet med 24 procent. Detta trots att nettoomsättningen minskade med 17 procent eller drygt 1,2 miljarder kronor, till följd av lägre försäljningsvolymer och genomsnittliga virkespriser.

