Starkt år för Rottneros

Helårsresultat före skatt blev 114 miljoner kronor, att jämföra med förlusten om 158 miljoner kronor 2013.

Bra läge

Full effekt i år

Omsättningen ökade från 1 389 miljoner kronor till 1 547 miljoner kronor 2014, medan rörelseresultatet blev 118 (-154) miljoner kronor.Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet blev 13 (-44) miljoner kronor.Periodens omsättning uppgick till 370 (317) miljoner kronor och rörelseresultatte till 13 (-43) miljoner kronor."Inför framtiden kan jag konstatera att vi har ett starkt utgångsläge för 2015. Vi har gynnsamma marknadsförhållanden, en stark dollar och en allt effektivare produktion", skriver Rottneros nye vd Per Lundeen i rapporten.Samtidigt levererade koncernens interna förbättringsprogram Fokus 15 enligt plan och gav "betydande" resultattillskott under 2014.Per Lundeen räknar med ytterligare effekter under 2015 då förbättringsprogrammet får fullt genomslag."Det lyckosamma arbetet med att trimma koncernen belyser den långsiktiga utvecklingspotentialen i Rottneros. Vid höstens underhållstopp i våra bruk genomfördes ett antal planerade åtgärder för att öka kapaciteten. Detta resulterade i produktionsrekord för ett enskilt dygn i december både i Vallvik såväl som i Rottneros", konstaterar han.Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 20 öre per aktie samt extra utdelning om 20 öre per aktie.