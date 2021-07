Stärkande EU-besök

VADSTENA ATL

Det var uppjagade tjänstemän från länsstyrelsen i Östergötland som ringde Magnus Lonaeus för att boka in ett besök för veterinärer från EU:s kontrollorgan Food and Veterinary Office (FVO).



De hade just fått reda på vilka gårdar granskarna ville besöka och nu skulle fyra dagars besök i Östergötland arrangeras.

En av de utvalda gårdarna var grisgården Lonaeus lantbruk i Stavlösa i Vadstena kommun.

- De kom tolv stycken och stannade i tre timmar, berättar Magnus Lonaeus.



Men Magnus Lonaeus är trots det inte särskilt tagen av besöket för den här gången var det inte grisgården som skulle kontrolleras utan att myndigheterna gör rätt när de utför sina inspektioner på gården.





Tre veterinärer

"Sorgligt"

Besökte andra gårdar

Av de tolv personerna var det bara tre som var veterinärer från FVO, resten var svenska tjänstemän och tolkar.- Det var nog mer svettigt för de svenska myndighetsrepresentanterna än för mig, säger Magnus Lonaeus.För EU:s tre veterinärer, varav en kom från Portugal, en från Irland och en från Danmark, verkade besöket på den svenska grisgården vara något utöver det vanliga.Magnus Lonaeus fick höra kommenterar om att grisarnas svansar fanns kvar, att suggorna gick lösa, att boxarna var stora och att det fanns halm på golvet.- Det är en stolthet att visa upp för Europa men sorgligt att det är en utrotningshotad produktion, menar Magnus Lonaeus.Under besöket blev det uppenbart att djurhushållningen i Sverige är ett undantag inom EU. Därför tyckte Magnus Lonaeus att EU-besöket stärkte honom. I övrigt påverkar inte besöket från EU:s kontrollorgan FVO Magnus Lonaeus och hans grisgård.Rapporterna som ska komma handlar om hur väl myndigheterna utför sitt arbete. Besöket var också bara ett av flera.Förutom Lonaeus lantbruk hann EU-kontrollanterna även med en annan grisgård, tre gårdar med fjäderfän, en djurtransport samt ett besök på slakteriet i Linköping innan de drog vidare till Södermanland.Långa intervjuer med svenska inspektörer och genomgångar av den dokumentation som görs var också ett viktigt inslag i granskningen från FVO.- Det har varit en mycket intensiv vecka men samtidigt har det varit intressant och lärorikt, sammanfattar länsveterinären Torsten Jakobsson i Östergötland. Birgitta Sennerdal