Stark vetemarknad

Sammanfattning:

Vete - förvånansvärt starkt. Vi tycker att man ska sälja Chicagovete valutasäkrat som prissäkringstrategi om man är nordisk odlare.

Raps - kommer troligtvis att fortsätta att gå "sämre" än vete, men har släpat efter sojaoljan.

Majs - det ser positivt ut.

Sojabönor - sådden fortskrider med rekordfart i USA.

Gris - Europeiska terminspriser på Eurex steg mycket förra veckan. Vi tycker efter den uppgången att det är värt att prissäkra framtida försäljning nu genom att sälja terminer på Eurex.

Mjölk - uppåttrenden bröts i veckan, i alla fall temporärt.



Vete:

Euron försvagades i fredags och Matif-vetet tog ett kliv över motståndet på 144 euro. Marknaden är verkligen mycket stark - i synnerhet som oron på finansmarknaden är väldigt stor och länders valutakurser rör sig våldsamt. Delvis beror Matif-vetets styrka på att euron varit så svag och delvis på att rabatten mot det ryska vetet hämtats in.

- Det finns också en växande oro för det torra vädret i Frankrike och västra Europa. Väderleksprognosen säger inget regn de närmaste två veckorna. Våren har som bekant varit kall och torr i norra och västra Europa och ännu mer torka är inte vad grödan behöver.

- Indien beräknas få sin monsun (nederbörd) helt som vanligt. Både Sydamerika och Australien fick regn i veckan.

- Kina har återigen kommit med motstridiga uppgifter om skörden både för 2009 och utsikterna inför 2010.

- EU exporterade 214 kt i veckan. Under odlingsåret 2009/10 har EU exporterat 17.7 mt. Förra året låg exporten på 22.2 mt.

- I USA har spekulanterna vänt till säljare igen. Nivån på spekulanternas nettoposition är mycket stor och kan ge stöd åt priserna den närmaste tiden.



Raps:

Raps har varit och är dyrt i förhållande till vete. Sedan vi började skriva om detta i mars har det rättat till sig en del, men inte hela felvärderingen. Rapspriset föll kraftigt på Matif mot slutet av veckan. 300 euro per ton är ändå ett starkt tekniskt stöd i det korta perspektivet, men vi tycker ändå att man kan passa på att prissäkra årets kommande skörd till de här goda priserna. I veckan föll även terminerna på kanadensisk canola pga bra väder och stark valuta.

- Australiens oljeväxtfederation prognosticerade en rapsskörd på 2.3 mt, som är 19 procent högre än förra året.

- Sälj alltså November-kontraktet på Matif och prissäkra också beloppet genom att sälja euro mot kronor på termin.



Sojabönor:

Priset har fortsatt ner, men funnit stöd på 900 cent, som vi skrev om förra veckan, men nedåttrenden är inte bruten. I veckan får vi se vart marknaden tar vägen - antingen bryter den nedåttrenden och då kan vi få en uppgång mot 950 igen - eller så bryts 900 och vi får en förmodligen rask nedgång i priset. Efter en så här stor nedgång är det troligt att nästa rörelse är uppåt...

- Vi ser att sojabönorna har fortsatt att falla i förhållande till majs. Det har kommit rapporter om amerikanska bönder som plöjt ner sin sådda majs och sått sojabönor istället.

- Brasilianska bönder sägs inte ha sålt allt och det finns mycket bönor i lager där. Argentinas bönder väntar på en skatteförändring och eftersom Kina fortfarande bojkottar sojaolja från Argentina, finns mer bönor än normalt kvar i Argentina.

- Slutsats: nästa rörelse sker troligen, men inte säkert, uppåt.



Majs:

Vi är i grunden positiva till majspriset. Nedgångstrenden är över och marknaden håller emot - trots den starka dollarn. Kina fortsatte att köpa amerikansk majs. Den amerikanska sådden är enligt USDA till 87 procent avklarad, vilket är snabbt. Förra året den här tiden var 61 procent sått. 55 procent har kommit upp. I Europa var det torrt och kallt förra veckan.

- BNP-tillväxten i Kina är hög, över 11 procent på årsbasis. Det leder till att den strukturella ökning i antalet grisar (Kina har redan mer än hälften av alla grisar i världen), kommer att fortsätta. Det leder till ökad förbrukning av foder, primärt majs. Nyckeln till majspriset är hur Kina kommer att fortsätta bete sig.

- Tekniskt har nedgångstrenden brutits och marknaden tycks ha ett stöd på 380 cent, där dock priset stängde i fredags kväll.



Gris:

- Lean hogs (december) har fortsatt i sin rekyl nedåt. 68 cent - 69 cent är nivåer där marknaden vänt tidigare och där bör priset på Lean hogs-terminer finna stöd, eventuellt inför nästa steg upp. Men vi måste tänka på att priset redan är rekord-högt.

- Den tekniska köpsignal vi skrev om förra veckan för Eurex-hogs ledde till att priset gick upp till strax under februaris toppnotering. Här bör det finnas gott om säljare. Vi tycker nog att det kan vara värt att prissäkra framtida försäljningspriser på gris här.

- Eurex-marknaden ter sig särskilt stark med tanke på eurons styrka under veckan och den oro som präglade veckan.

- Slutsats: Utnyttja de höga Eurex-priserna till att prissäkra framtida försäljning.Torbjörn Iwarson