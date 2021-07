Stark utveckling för mjölkpriset

Värst gick majspriset. Bäst gick amerikanska grisar. Nordeuropeisk gristermin sjönk dock. Även mjölkpriset utvecklades starkt.

Arbetslöshetsstatistiken och nya arbetslösa i USA släpptes av US Labor Department i fredags och den gav ett glädjerus för marknaden, för basmetaller i synnerhet, men i förlängningen leder fler sysselsatta till ökad konsumtion, vilket bland annat terminer på Live Cattle och Mjölk påverkades av. Europa ligger avgjort efter USA i återhämtningen. USA har en mycket större dynamik i sin samhällsekonomi än det mindre fria Europa.



Vete

Sådden i USA var 96 procent färdig i veckan och uppkomst är 89 procent (94 procent förra året). Exporten från USA var sådär. Det har noterats i marknaden att den näst största importören av amerikanskt vete var Etiopien - alltså ganska "tunt" med exporten.



Veteterminerna sjönk 2 procent i veckan i Chicago. Matif-vetet var oförändrat, liksom de engelska foderveteterminerna.

Den huvudsakliga nyhet som var positiv för priset var svårigheterna i Argentina. BAGE rapporterade att skörden var 15 procent klar, förra veckan var det 11 procent, det är en liten ökning. 15 procent är också långt efter förra årets 33 procent. Produktionsprognosen är 7.5 mt, och regeringen vill behålla 6.5 mt för inhemsk efterfrågan. Det är möjligt att produktionen blir ännu lägre pga torka och gräshoppsinvation. Med tanke på det, kommer antagligen Brasilien att få köpa sitt vete från Nordamerika.



Spekulanterna har fortsatt att köpa tillbaka tidigare sålda terminer. Den nettosålda positionen är nu mindre än hälften så negativ som den var under tredje kvartalet.

Alltjämt är Matif billigare än Chicago.



Majs

Den amerikanska skörden var i veckan 79 procent färdig och det normala hade varit 97 procent. Argentina var riktigt torrt. Ändå är det ingen styrka i marknaden, som vi menat de senaste veckorna. Mot slutet av veckan gick luften ur marknaden och bröt trendlinjen. Nästa stödnivå är 375 cent, men det kan dröja innan pristrenden vänder uppåt igen.



Majs, liksom hela "ags" sektorn (vete, sojabönor, gris och nöt) har gått sämst av alla råvaror i år. Det betyder att i januari kommer de fonder och certifikat som följer de stora indexen S&P GSCI och DJ UBS Commodity Index att minska sina innehav av olja, basmetaller och ädelmetaller och köpa "ags".

Vårt eget råvaruindex för investering i råvaror, SHB Commodity Index viktas om per den första december varje år, för att undvika den "fördyring" det innebär att alla viktar om samtidigt. För vår del innebar omviktningen en ökning av exponeringen mot vete, sojabönor, gris och nöt, men inte majs, som inte ingår i vår mer nordiskt präglade råvarukorg.



Raps

Rapsfröet har segat sig uppåt och skulle vi få en rekyl i det här läget, vilket inte är så otroligt, så oövertygande som prisuppgången har varit, så finns tekniska stöd på 275 och 270. Men annars tror vi att priset på medellång sikt är på väg upp, kanske så högt som till 330 euro.

Kandensisk canola var stark i veckan.



Sojabönor

Tekniskt ser det ut som det är en temporär topp här kring 1050 och som om det skulle kunna bli ett "dipp" ner mot 10 dollar igen. Men det är i så fall ett köptillfälle i en stigande trend.

Sådden i Brasilien marscherar på och var 84 procent färdig. Förra året samma tid var den 80 procent klar, men det regnar kraftigt i Rio Grande do Sul, så "försprånget" över förra året kan minska. Brasilianska bönder har sålt 19 procent av skörden mot 22 procent för ett år sedan.

Exporten från USA fortsatte att vara stark. Kina tog 65 procent av lasterna.

Minns att index-investerare måste köpa en hel del sojabönor för att följa index när de omviktas vid årsskiftet. Innan det är klart kan det vara dumt att spekulera i några större prisnedgångar. Skörden i Sydamerika är då också närmare.

Normalt är skörd i Brasilien under mars, april och maj, men med snabbväxande sorter kan det vara ännu tidigare. Argentina börjar skörda i april.Torbjörn Iwarson