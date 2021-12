Att de flesta konsumenter har ett tämligen slösaktigt förhållande till el är nog inte en kontroversiell synpunkt. Hur vi ska lära oss att hushålla med energin verkar däremot vara en större utmaning. Och hur ska vi i COP26-anda lyckas fasa ner (inte fasa ut) kolanvändningen i världen tillräckligt snabbt?

För några veckor sedan fick ett spöke och texten The energy shock (Energichocken) pryda framsidan av den brittiska tidskriften The Economist. Trots att alla verkar ha anat att vi var på väg mot just detta scenario verkar alla lika samstämt vara just chockade av konsekvenserna.

Indiens starka kolberoende, och brist på detsamma, har lett landet rakt in i en energikris. Kina, vars elektricitet till 70 procent kommer från kol, har ”löst” bristen genom att helt sonika – och ofta oannonserat – stänga av elen. I oktober blev hela Libanon strömlöst. Och elpriserna i Sverige behöver knappast kommenteras närmare.

Rubbningarna på energimarknaden får konsekvenser. Produktion blir stillastående. Leveranser blir försenade. Kuggar i världshandelns nav snurrar inte som vi vant oss vid. Och plötsligt blir det glesare i butikshyllorna.

Att vi är sammanflätade över planeten har inte minst pandemin, med överdriven tydlighet, klargjort för oss. Och med närhet följer sårbarhet.

Men oavsett om det är energi-, pandemi- eller någon annan kris är det tydligt att vi behöver förbereda oss bättre för att klara våra nödvändigaste behov då de globala hjulen gnisslar.

Ett område med stor förbättringspotential är maten.