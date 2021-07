Stark marknad för maltkorn

Vete

Matifs januarikontrakt har brutit motståndet på 240 euro per ton och detta signalerar fortsatt prisuppgång. Den tekniska analysen ger fritt upp till strax under 300 euro per ton. Samtidigt kom WASDE-rapporten i fredags med ett lugnande budskap. Se sidan om WASDE. ABARES kom tidigare i veckan med en prognos om rekordskörd i Australien, vilket förefaller väldigt märkligt.



Det skulle inte förvåna om det kom en rekyl nedåt nu, på kort sikt. Det har varit en stark prisuppgång. Vi har sett köpare från branschen under den här tiden, med lite vinsthemtagningar i fredags. Men vi har inte sett några ordentliga säljintressen sedan i oktober. Branschen är enbart köpare och nu verkar det som om investerarna håller på att bli det också.

Köparländerna i Nordafrika har hela våren på sig att köpa. Det kan bli en ny prisuppgång efter helgerna.



WASDE-rapporten var negativ för vetet, men direkt efter rapporten handlades vete högre för att först senare falla tillbaka.

Efter ABARES (Australien) försäkrat världen om att skörden kommer att bli stor var WASDE rapporten i linje med den.

Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics Sciences (ABARES), släppte sin decemberrapport den 7 december.

ABARES räknar med att veteproduktionen 2010/11 ska nå rekordnivån 26.8 mt, 22 procent högre än förra året. Detta var en klart negativ rapport. Men den verkar inte stämma med vädret.



Maltkorn

Maltkornspriset för leverans efter nästa skörd fortsatte att stiga i veckan som gick. 260 euro-nivån, som kunde ha varit ett motstånd, passerades med ett hopp. Det är verkligen en jättestark marknad.



Raps

Rapsterminerna på Matif fortsatte att klättra, men uppgången bromsades vid 440 euro. Det är vanligt att jämna prisnivåer blir viktiga. Ska man lägga en säljorder, är det lätt att säga "440". Betydligt färre skulle säga något ojämnt som t ex "436.5"

Trenden är stigande för rapsfröpriset med leverans efter sommarens skörd.



Sojabönor

Sojabönorna föll med 2 procent i veckan som gick. Det var sojamjölet som tyngde, då priset på mjöl föll med 3 procent. Efterfrågan på sojaoljan var dock stark och priset steg med 1 procent.

Malningsmarginalerna i Kina har sjunkit lite, kanske är det inbromsningen i konsumtionen som lämnar spår. Inflationen i Kina ligger på 5.1 procent, betydligt högre än vad som var väntat, på 4.7 procent. Det är huvudsakligen maten som blir dyrare, konsumentprisindex exklusive maten steg med blott 1.9 proent. Marknaden väntar sig ytterligare räntehöjningar för att dämpa matprisinflationen i Kina och det tynger sojabönorna.

Sojaoljan / matolja anses ha goda förutsättningar att bli dyrare under 2011 pga högre efterfrågan.



Trenden på sojabönorna är alltjämt uppåtriktad och vi tror att priset kan fortsätta stärka sig, även om Kinas försök att dämpa efterfrågan kan påverka negativt. Det är ändå vädret i Brasilien som är viktigast nu och det är torrt i Mato Grosso

USDA kom inte med någon överraskning för sojamarknaden. Kinas import justerades upp lite, vilket förklarar det drygt 1 mt lägre estimatet för utgående lager.



Majs

Majspriset var oförändrat i veckan som gick.

Det är torrt i Argentina men Brasiliens majsfält fick nederbörd. Det finns privata estimat på Argentinas skörd om 21 mt, men USDA låg kvar på 25 mt.

Det var en lugn vecka för majsmarknaden. WASDE-rapporten för majs var lite av en icke-händelse. Man justerar upp skörden med 1.5 mt totalt, vilket ger nästan 1 mt högre utgående lager. Om något var det en negativ rapport för majsen, men bara lite så.



Gris

Gristerminerna med avräkning i februari föll med 1.4 procent i veckan.

Slaktvikterna ligger 3.2 procent högre än för ett år sedan, vilket tynger marknaden.

Tekniskt ligger priset precis på ett stöd. Ytterligare prisfall ger en säljsignal. Just nu ska man vara köpt, men om priset faller ska man snabbt ta sig ur positionen.



Mjölk

Mjölkmarknaden har surnat ordentligt. Det som såg ut som en konsolidering var en konsolidering inför nya prisfall.

Priserna var mycket lägre under 2009. Efter en stabil uppgång sedan dess har vi nu ett läge, där marknaden ter sig väldigt svag.

I EU om bara fyra år (2015) måste branschen lära sig använda terminskontrakt för att prissäkra och undvika stora fluktuationer i intäkterna pga prisförändringar på mjölken.



Gödsel

Prisnoteringen för urea var den här veckan något lägre, på 373 dollar. Trenden är uppåt.

Diammonium fosfat; Där ligger priserna också marginellt lägre, men trenden är uppåtriktad. Torbjörn Iwarson