Stark försäljning av fyrhjulingar

Terränghjulingar (ATV) ökade försäljningen med 10,4 procent under årets första åtta månader jämfört med motsvarande period 2014. Det betyder att antalet sålda terränghjulingar steg från 4 464 till 4 929 stycken.Även så kallade Quads (fyrhjulig motorcykel) ökade. Under årets första åtta månader steg försäljningen från 1 819 till 2066 fordon vilket är en ökning med 13,6 procent, enligt statistik från Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund (McRF).– Många har jobb och tjänar bra, det är en viktig förklaring till att försäljningen ökat, säger Per Johansson, vd för Moped- och motorcykelbranschens riksförbund till ATL.Han är även ombudsman för ATV-leverantörerna.Per Johansson menar att det funnits ett uppdämt behov av inköp. Därför ökar fordonsförsäljningen över hela linjen.Samtidigt kommer uppgifter om att fyrhjulingarna klarar sig dåligt i besiktningen. Men det gäller endast Quads eftersom terränghjulingarna inte besiktas alls då de inte får köras på allmän väg.– Quads används på ett oömt sätt, det är nog skälet till många anmärkningar i besiktningen, säger Per Johansson.Dödsolyckorna fortsätter med alla former av fyrhjulingar.– Jag vill inte uttala mig om specifika olyckor men rent allmänt handlar det ofta om att terränghjulingar körs på allmän väg där de inte får vara och att fyrhjulingarna används på fel sätt, säger Per Johansson.Motorcyklar ökade sin försäljning till nästan 8 000 vilket är en ökning med 13,7 procent.Mopeder uppvisar en ännu högre försäljningsökning. Under årets första åtta månader såldes (nyregistrerades) 7 858 mopeder vilket är en ökning med 20,2 procent.