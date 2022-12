Stämning ökade Oatlys försäljning

Siffror från Axfood som TT tagit del av visar att försäljningen av Oatlys havredryck ökade med 15–20 procent två veckor efter stämningen – jämfört med en tvåveckorsperiod i månadsskiftet före stämningen.

– Det ser ut som att Oatly fått gratis PR på kuppen. Det är alltid lättare att öka med en relativt liten produkt, men Oatly ökar försäljningstakten i en redan stark utveckling, säger Axfoods presschef Ingmar Kroon.Havredrycken utgör bara några droppar sett till den totala försäljningen av mjölkprodukter i Sverige. Men från att från början ha varit öronmärkt för laktosintoleranta och veganer har man nu hittat ett nytt kundsegment: De som kan – men inte vill – dricka mjölk.– Branschen har nog blivit lite tagen på sängen. Från början sålde Oatly till en nischad grupp som mjölkindustrin ändå inte hade någon chans att nå. Men nu har Oatly fått gamla mjölkkunder som betraktar havredrycken som ett nyttigare och klimatvänligare alternativ, säger Christian Jörgensen, forskare vid AgriFood Economics Centre i Lund till TT.Tidigare i veckan lämnade LRF Mjölk, som tagit över Svensk Mjölks verksamhet in ett nytt yrkande på ett interimistiskt förbud mot Oatlys marknadsföring under den tid som rättsprocessen pågår. LRF Mjölk höjde då bankgarantin som ska täcka Oatlys förluster för ett tillfälligt beslut om de skulle gå vinnande ur rättsprocessen till fem miljoner.Oatly har nu lämnat in sitt svar till Marknadsdomstolen, där man bestrider yrkandet. Vad gäller bankgarantin anser Oatly att den är villkorad på ett sådant sätt att den är svår att göra anspråk på inom den tid som utsatts.Oatly ägnar också många sidor i svaret åt att ifrågasätta hur mjölken marknadsförts i Sverige från tidigt 1900-tal och framåt.