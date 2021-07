Ställ frågor till de två blocken!

Vad är visionen för svenskt lantbruk om de rödgröna får makten? Hur ska alliansen öka den svenska primärproduktionen?

Vad är det godaste Eskil Erlandsson har ätit under sin Matlandet-resa? Och vad är egentligen Anders Ygemans favorittraktor?



Under en timme får ATL:s läsare en exklusiv möjlighet att ställa frågor till de två representanterna för blocken, Anders Ygeman (S) och jordbruksminister Eskil Erlandsson (C). Allt från hjärtefrågor till visioner - inget är för smått, inget för stort.



Ställ din fråga i realtid på atl.nu eller mejla in din fråga i förväg.

Mejla in frågorna till info.atl@lrfmedia.lrf.se

Skriv i ärenderaden vem frågan är riktad till.



Tänk på att fatta dig kort och koncist.

Eller ställ din fråga på ATL:s fansida på det sociala nätverket Facebook.



Hålltider:

Anders Ygeman tisdag 14 september klockan 19-20.

Eskil Erlandsson onsdag 15 september klockan 20-21.

