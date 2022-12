Ställ dina frågor till ministern

ATLs ledarskribent Tord Karlsson kommer under öppningsdagen av Elmia Lantbruk att intervjua både den nuvarande landsbygdsministern och den tidigare i LRFs Medias monter. Lilian Almroth, ny chefredaktör för ATL, kommer att ställa läsarnas frågor till politikerna.

Varför har ni inte gjort mer för att rädda mjölkbönderna?Vad finns det för planer för skogspolitiken?När ska vi få en genomtänkt landsbygdspolitik?Mejla till red@atl.nu eller kontakta oss via sociala medier. Du finner oss under namnet @tidningenATL på facebook och twitter. Klockan 10.30. Säker körteknik med Lantmannens chefredaktör Anna Nilsson och teknikreporter Per Emgardsson.Klockan 14. Före detta landsbygdsministern och riksdagsledamoten Eskil Erlandsson (C) intervjuas av ATLs chefredaktör Lilian Almroth och ledarskribent Tord Karlsson.Klockan 10.30. Säker körteknik med Lantmannens chefredaktör Anna Nilsson och teknikreporter Per Emgardsson.Klockan 10-11 träffa teknikreporter Per EmgardssonKlockan 10. Intervju av Land Lantbruks nya chefredaktör Lena Johansson.Klockan 13. Så får du koll på att maskinstrulet med Lantmannens teknikreporter Per Emgardsson.Klockan 14. Presentation och intervju av Lantmannens nya chefredaktör Anna Nilsson.Klockan 9.30. Säker körteknik med Lantmannens chefredaktör Anna Nilsson och teknikreporter Per Emgardsson.Klockan 10-11. Träffa teknikreporter Per EmgardssonKlockan 10. Om podcasten tv-bönderna - LRF Medias eftersnack av Bonde söker fru.Klockan 13. Så får du koll på att maskinstrulet med Lantmannens teknikreporter Per Emgardsson.