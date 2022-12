Stabilt pris på gris

Det genomsnittliga avräkningspriset inom EU för klass E har varit stabilt de senaste veckorna och vecka 10 låg det på cirka 143 euro per 100 kilo.

Prispress befaras

Mest till Asien

Priset på smågrisar har stigit de senaste veckorna och uppgick vecka 10 till cirka 44 euro per gris, enligt EU:s kommité för griskött.Enligt kommissionen finns en risk för att den ökande produktionen kommer att pressa priserna.Marginalen mellan foderkostnad och pris på slaktsvin låg i februari på 50 euro per 100 kilo, vilket är under femårssnittet (2009-2013).I januari ökade importen till EU med 11 procent jämfört med motsvarande period 2014. Drygt hälften av importen kom från Schweiz.Samtidigt minskade EU:s export med 11 procent. Drygt 50 procent av exporten har gått till Kina, Hongkong och Japan.Nettoexporten uppgick i januari till 5 00 ton.