Stabila grispriser i Europa

Avräkningspriserna i nästan alla europeiska länder har legat stilla mellan jul och nyår, skriver den danska nättidningen. Undantagen är Frankrike och Storbritannien där grispriserna fallit något. Det brittiska grispriset är dock fortfarande högst i Europa med motsvarande 14,10 kronor per kilo.



I Tyskland har slakterierna satt ett nytt rekord genom att slakta 1,11 miljoner grisar under en vecka.

Enligt Maskinbladet.dk förväntas grispriserna vara fortsatt stabila även under de kommande dagarna.ATL.nu