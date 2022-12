Spretig marknad efter rapport

Vetet steg med 6 procent i Chicago. Råoljan, råvarumarknadens dominant, sjönk med 8 procent och verkar stå inför en fortsättning av den negativa pristrenden.

Detta tyngde majspriset. Dollarn stärktes med 3 procent mot både krona och euro. De europeiska marknaderna borde ha tagit intryck av detta, men gjorde inte det.Utgående lager av spannmål är väsentligt högre än förra året, särskilt foderspannmål.Vårvädret ser bra ut inför vårbruket och marknaden befarar säkerligen ännu ett år 2015/16 som slutar med ännu högre lager.De kommande två veckorna ser det liksom förra veckan, torrt enligt GFS-modellens prognos för USA, med undantag för gränsen till Mexiko.På södra sidan gränsen väntas det regna mer än sex gånger mer än normalt. Mexiko, som haft vissa problem med torka i sin majsproduktion, lär knappast få det problemet i år - i alla fall inte till en början.För Brasilien ser nederbördsprognosen för de kommande två veckorna ut att bjuda på ännu mer nederbörd. Nu väntas även Mato Grosso få en del av regnen.Skörden av sojabönor går mot sitt slut där, så nederbörden bör inte kunna ställa till med någon skada. Det fortsätter regna sex gånger mer än normalt i Peru och norra Chile, vilket är normalt när det är El Nino.Europa väntas fortsätta vara torrt i Frankrike, England och västra Tyskland. Spanien, Italien och länderna runt Svarta Havet väntas få mer regn än normalt, liksom Skandinavien och Finland.Australien är nästan helt torrt, liksom östra Indien. Norra Kina väntas dock få mer nederbörd än normalt.Chicagovetet, som föll efter FAO-rapporten för två veckor sedan, steg med 6 procent efter USDA:s rapport, som visade ett produktionsestimat för 2014/15 som var 0,27 mt lägre än i februarirapporten.Utgående lager sänkts också, med 0,14 mt. Detta var inte vad marknaden hade väntat sig efter FAO/AMIS rapport.Dollarn steg med ytterligare 3 procent i veckan mot såväl euron som den svenska kronan. Det är därför lite märkligt att Matifs decemberkontrakt bara steg med 3 procent.Den borde ha gått upp med 6 procent + 3 procent = 9 procent för att hänga med värdeutvecklingen på Chicagovetet. Contangot är 2 procent, som förra veckan, på Matif och 11 procent i Chicago.Fodervetekontrakten i London steg med 1 procent. Att det blev en så liten reaktion beror kanske på att EU har ganska gott om fodervete och på att majspriset slutade veckan svagt.EU hade per den 10 mars gett exportlicenser på 22,9 mt, vete (förra veckan 21,3 mt).Plus 1,6 mt är ganska mycket för en enskild vecka. Den långsammare takten vi såg förra veckan är därmed återställd.Sveriges export (utanför EU) var oförändrad i veckan. USDA höjde estimatet för EU:s veteexport till 31,5 mt, i linje med vad jag påpekat tidigare baserat på att exporten hittills legat över förra årets.Den franska analysfirman Strategie Grains, som har haft ett högre estimat än USDA under ganska lång tid, sänkte sitt estimat för EU:s export i veckan från 32,5 mt till 30 mt. De anger de fallande priset på råolja som orsak.De länder som är de huvudsakliga importörerna av vete från EU får sina pengar från olja, huvudsakligen. Dit hör exempelvis Irak, Egypten, Algeriet, Tunisien och Nigeria.Strategie Grains säger att detta kommer att leda till stora utgående lager av vete, främst i Tyskland, Frankrike och i England.Terminspriserna var i princip oförändrade i Chicago, men som ovan nämnt på 3% starkare dollar.Produktionsmarginalen för etanolproducenter i USA var som jag skrev förra veckan negativ.När nu oljepriset verkar ha rekylerat färdigt på uppsidan och återtar sin fallande pristrend leder det direkt till lägre pris på etanol och därmed på majspriset.Priset på råolja backade med 8 procent i veckan och priset på etanol med 1 procent. Contangot på etanol är 8 procent på årsbasis och därför kan det löna sig att tillverka etanol även om marginalen på spotbasis är negativ.USDA sänkte produktionsestimatet för 2014/15 med 1,63 mt. Utgående lager sänkte med 4,36 mt på global basis.Det borde ha varit positivt för priset, men marknaden reagerade knappt. Sänkningen av global produktion gjordes med 2 mt för Sydafrika.Utgående lager sänktes med 2,2 mt i Sydafrika, 1,27 mt i USA och 1 mt i Argentina.USDA ändrade inget produktionsestimat alls i Wasde-rapporten. Däremot sänktes utgående lager i Brasilien och Paraguay marginellt. Totalt sett höjdes utgående lager med 0,27 mt på grund av höjningar i övriga länder.Veckan slutade med en rejäl nedgång på fredagen, som gjorde att veckan slutade på minus 2 procent för sojabönorna. Sojamjölet föll med 1 procent och sojaoljan, förmodligen tyngd av nedgången i råoljemarknaden, föll med 2 procent.Med en uppgång i dollarn mot euron och kronan på 3 procent, ledde veckans handel ändå till en prisuppgång i kronor. Det rapporterades att Sverige har inflation igen och det är säkerligen kronans tapp som ligger bakom via högre importpriser generellt.Korruptionsutredningen i Brasilien närmar sig den sittande presidenten Dilma Rousseff.De krav på riksrätt som förekommit har nu ökat så pass att det nästan är troligt att det kommer att ske.Den brasilianska valutan försvagades från 2,76 kronor per real förra veckan till 2,68 i fredags.Mot dollarn är tappet ännu större. Allt annat lika gör detta export av jordbruksprodukter från Brasilien ännu mer attraktivt. Det stimulerar produktionen i landet.Novemberkontraktet på rapsfrö i Paris steg med 1 procent. Det beror sannolikt helt och hållet på att dollarn försvagades. Rasoljan steg med 3 procent, vilket är märkligt med tanke på svagheten i sojaoljan.April-terminen på potatis fortsatte falla kraftigt inför terminens förfall och slutet på säsongen. För två veckor sedan var priset 4,60 euro per 100 kilo. Förra veckan 3,90 och i fredags hade priset fallit till 3,50 euro. Det motsvarar 0,32 kronor per kilo.Priset för leverans i april nästa år steg med 3 procent från 13,90 euro, motsvarande 2,59 kronor per kilo till 14,30 euro, motsvarande 2,75 kronor per kilo.Om man är orolig för att prisutvecklingen ska bli lika dålig som i år, kan man alltid försöka prissäkra den kommande skörden. Ingen svensk potatisodlare har ännu prissäkrat potatis, däremot har flera investerare varit inne i marknaden.Maj-kontraket på Lean hogs, som föll med 3 procent förrförra veckan, fortsatte prisfallet förra veckan med minus 8 procent.Priset på Eurex var oförändrat, vilket beror på att det inte var någon handel.USDA förutspår att antalet grisar i Kina minskar med 9,8 procent i år, till den lägsta nivån sedan 2003. Nedgången är den största sedan 1996.Nedgången beror på rationaliseringar i grisindustrin, där framförallt den småskaliga uppfödningen minskar. Enligt USDA minskar inte konsumtionen lika mycket, vilket enligt USDA leder till att importen ökar med 50 procent till 1,2 mt, en ny rekordnivå.Enligt USDA väntas detta gynna Europas bönder snarare än amerikanska, beroende på den starka dollarn och på att amerikanska grisar får ractopamin precis innan slakt för att ytterligare öka muskelmassan och minska andelen fett.Ractopamin är inte tillåtet i EU och i Kina, eftersom det kan ge hjärtklappning och andra oönskade bieffekter hos människor, som äter kött där rester av medlet finns kvar.Terminerna på SMP föll med 2 till 8 procent i veckan som gick.Terminerna på smör steg dock mot slutet av veckan och det räckte för en uppgång i priset sedan förra veckan på mellan 1 och 3 procent.Totalt sett dominerade dock nedgången i SMP för det bakåtberäknade värdet av mjölkråvara, som sjönk med 1 procent.Marsleverans av mjölkråvara basis Eurex priser ligger på 3,21 kronor per kilo medan juni ligger på 3,15 kronor.