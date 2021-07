Sprängkortet ger mer jobb

VINDELN ATL

- Här och här tror jag vi borrar, säger Erik Landby och pekar med foten.

Emil Landby balanserar den tunga bensindrivna Cobran som för dagen är på bra humör. Den ryter i gång nästan direkt och bryter midvintertystnaden (se bildspel på hela sprängningen i länken till höger eller här).



Stenblocket har legat på åkern sedan inlandsisen släppte sitt grepp om det. Nu ska det bort.





Det är kallt. Drygt 20 minus och utandningsluften skapar större och större rökmoln allt eftersom ansträngningen ökar.För ett år sedan anmälde sig bröderna till en fem dagars sprängkurs.- Vi har hunnit spränga mycket sedan dess, säger Emil Landby.De har tillsammans med sin far Tore Landby företaget Landby Forest i Nymyrkälen utanför Vindeln, med avverkningar som huvudsyssla. Men de har också en grävmaskin för att göra skogsbilvägar och behöver då och då kunna spränga en och annan sten.- Det var svårt att snabbt få ut en sprängare. Ibland kunde det ta flera veckor, säger Emil Landby.Sedan har mindre sprängjobb åt andra också trillat in.- Och vi har ändå inte annonserat, säger han.- Det är brist på sprängare, fyller Erik Landby i.Om man ska utföra sprängjobb och dessutom få förvara sprängämnen är det en mängd krav som ska fyllas. Något som också kostar pengar. Förutom rätt utbildning och tillstånd är det en hel del utrustning som behövs. Bara det godkända skåpet kostar runt 40 000 kronor.- För en man med egen borrmaskin handlar det om minst 70 000 kronor plus moms innan man är i gång, säger Erik Landby.Med tanke på att det är brist på sprängare tror han att det skulle gå att leva på enbart sprängarbeten.- Det beror nog lite på hur mycket man vill satsa.Hålen i stenblocket ute på åkern blir djupa. Erik Landby kontrollerar i en tabell hur mycket han ska ladda och kopplar ihop dynamit, tändhattar och trådar för den elektriska utlösningen. Han häller sand i hålen och vi flyttar oss drygt 100 meter bort med snöskotrarna.Erik Landby kopplar trådarna till utlösaren, ropar till och börjar veva.- Skott kommer!Några sekunder senare lyfter stenblocket tyst i en kaskad av sten, grus, damm och rök. Ögonblicket senare kommer det dova ljudet och allt blir sedan tyst igen. Hans Dahlgren