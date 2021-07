Splittrad prisbild på spannmål

Var det någon som i somras vågade tro på att terminspriset på börsen i Paris skulle gå upp till 210 euro per ton och att svenskt kvarnvete skulle betalas med priser runt 1 800 kronor per ton under oktober? Grattis till att antingen ha en utomordentligt optimistisk läggning, eller en skicklighet utöver de flestas att förutse vad som ska ske på marknaden.