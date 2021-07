Specialolja avslöjade stulen skördare

Gert Thorin på John Deere i Sverige har gjort mycket i sina dagar, men privatdetektiv var nytt.



-När vi i måndags fick veta vad den misstänkte hette så gick det till tisdag middag innan vi hade ringat in honom, i vilket skogsområde han var, säger Gert Thorin.





Det är en märklig historia han berättar.John Deere har sina begagnade maskiner uppställda för visning hos ett åkeri i Taberg utanför Jönköping.Lördagen den 5 september upptäcktes att en Timberjack 1270D från 2005 var borta. Skördaren var värd strax under två miljoner kronor och hade precis sålts, men ännu inte levererats.Polisen efterlyste maskinen genom olika kanaler men ingen hade sett den.Så för en vecka sedan fick en av John Deeres servicelämnande verkstäder i Småland ett telefonsamtal från Tyskland av en som ville köpa hydraulolja till just en 1270D. Verkstaden fattade misstankar och kontaktade John Deeres ledning som i sin tur ringde Gert Thorin.Han är nu distriktschef för försäljningen av John Deeres skogsmaskiner i västra Götaland, men har jobbat i 15 år som entreprenör i Tyskland, bland annat i den region där traktorn antogs finnas.Med hjälp av två gamla kollegor från Tyskland och diverse telefonsamtal till bland annat tyska skogvaktare i området, kunde de ganska snabbt ringa in var någonstans traktorn fanns.Gert Thorin och hans två kollegor gav sig av mot skogarna vid den tysk-tjeckiska gränsen.-Vi åkte ner till den by där vi visste att han var och tog kontakt med polisen där. Vi frågade om vi skulle åka dit och lösa det själva, men det ville de inte.På plats kunde två personer gripas.-Sedan gick jag fram och kontrollerade nummer och sådant så jag visste att det var rätt maskin, säger Gert Thorin.Nu är den på väg hem till Taberg igen.Polisen i Jönköping är smått imponerad över den insats som Gert Thorin och hans kompisar gjorde.Själva hade polisen precis bara hunnit skicka över papper till rikskriminalpolisen som sköter kontakter med utländsk polis.-Det var ju bra att de agerade på det sätt de gjorde. Det går ju bra mycket snabbare, säger Anders Hedberg hos polisen i Jönköping. Hans Dahlgren