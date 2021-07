Spara tusenlappar på att välja rätt

BURSERYD ATL

Marknadsledande Länsförsäkringar, med 80 procent av marknaden, var dyrast när skogsägaren Bertil Carlsson tog in offerter för Hökagården utanför Smålandsstenar. Över 25 procent dyrare än Dina försäkringar.

- Det är ju rena stölden, säger Bertil Carlsson, som under hösten undersökt försäkringsmarknaden. Han har lyckats få in prisuppgifter från Länsförsäkringar, Dina försäkringar, Sveland och Folksam. Någon offert från If kom aldrig.



- Hon hade så fruktansvärt mycket att göra, sade hon. Men jag tror inte de hade varit konkurrenskraftiga, säger Bertil Carlsson.



Priset hos Länsförsäkringar är sannolikt bolagets bästa bud. Bertil Carlsson har redan sin bil försäkrad där, och årspremien är efter avdrag för återbäring och bonus. Ändå är de dyrast.

- Länsförsäkringars länsbonus är inte värd ett förbaskat dugg, säger Bertil Carlsson.



På Länsförsäkringar vill inte Carl Henrik Ohlsson kommentera det enskilda fallet.



Han konstaterar att det går att pruta på ett annat sätt på företagsförsäkringar än på privatförsäkringar. Och redogör för Länsförsäkringars målsättning.

- Vi har som mål att vara det mest prisvärda alternativet, att som marknadsledande vara den som ger mest innehåll i försäkringen, säger Carl Henrik Ohlsson, som också framhåller att Länsförsäkring ger mer, till exempel "gratis" hämtning av miljöfarligt avfall.



Nu är ju premien en sak. En annan, och kanske viktigare, sak är ju vilken hjälp man får den dagen skadan är framme. Kanske är Länsförsäkringar värd den dyrare premien.



Bertil Carlsson har reglerat två skador hos Länsförsäkringar de senaste åren. Först slog åskan ned och skadade huset hösten 2004.

- Då fick jag ersättning fullt ut och jag var mycket belåten. Det var en smäll på över 100?000 kronor.

Några månader senare slog Gudrun till och rev ned 7?691 fastkubikmeter skog.



Då fick Bertil Carlsson kämpa hårt för att få rätt ersättning och kräver fortfarande Länsförsäkringar på cirka 100?000 kronor.

- Det var ju fruktansvärt mycket jobb, det är det värsta jag har varit med om. Både stormen och Länsförsäkringar.

- Vårt mål är alltid att ge en rättvis ersättning utifrån de villkor som gäller, säger Carl Henrik Ohlsson. Torbjörn Esping